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歷經5次驚險轉折！拜登從重挫中站起

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
拜登(Joe Biden)成為2020年民主黨總統提名人之際，回顧他參加黨內初選以來，至少經歷五次驚險轉折，差點淘汰出局。 美聯社
拜登(Joe Biden)成為2020年民主黨總統提名人之際，回顧他參加黨內初選以來，至少經歷五次驚險轉折，差點淘汰出局。 美聯社

拜登(Joe Biden)成為2020年民主黨總統提名人之際，回顧他參加黨內初選以來，至少經歷五次驚險轉折，差點淘汰出局。

今年2月初，愛阿華州黨團初選揭曉，原本被看好的拜登，得票結果竟排第四，緊接著即將登場的新罕布夏初選選情黯淡，政壇一度盛傳拜登恐在接連挫敗後，鳴金收兵。

拜登在幕僚強烈建議下，放棄前往新罕布夏最後衝刺，直接飛往下一站南卡羅萊納州舉辦大型造勢。新罕布夏開票結果出爐，成績比拜登陣營預期更慘，拜登只得第五名。一路走來，拜登陣營面對重重考驗，總能迅速應變，關關難過關關過。

川普總統向烏克蘭總統施壓，要求調查拜登兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)在烏克蘭的生意往來時，不少右派人士立即跳出來抨擊拜登圖利家人，反對聲浪越滾越大。

拜登競選團隊則把苗頭指回川普，把川普所作所為定調為怯戰，因為害怕在大選跟拜登交手，寧可冒險做出足以構成彈劾的違法行為。拜登幕僚幾次發函給電視台、報社，要求秉公處理新聞。

以2016年大選發生喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的慘痛前例看，謠言如果持續發酵，不實報導滿天飛，恐將重挫選情。一名拜登選舉團隊顧問說：「我們絕對不會讓狀況重演。我們有記取教訓。」

前紐約市長、億萬富豪彭博(Mike Bloomberg)在拜登選情告急的緊張時刻加入民主黨初選，並打算在超級星期二(Super Tuesday)之前狠砸10億元選舉經費，並跳過最早初選的幾個州。

彭博參選讓拜登選舉募款突然縮水，不少金主抱持觀望態度。等到彭博參選魅力逐漸消退，拜登便從內華達州、南卡羅萊納州初選，一步步重新站起來。

包括前任助理泰拉‧瑞德(Tara Reade)在內共計八名婦女，出面指控曾遭拜登性騷擾甚至性侵。然而，許多新聞媒體都曾查證瑞德的性侵指控，但到頭來卻都無法獲得證實。

初選第一場辯論會上，加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)批評拜登曾反對聯邦政府消弭種族隔離的措施，外界認為對拜登造成龐大殺傷力。佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)口才一流，原本桑德斯支持者認為拜登辯論肯定慘輸，但後來兩人則是打成平手。

民主黨 拜登 賀錦麗

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