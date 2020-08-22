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拜登演說連福斯新聞都盛讚：威力巨大「全壘打」

世界日報 / 編譯潘勛／綜合21日電
拜登（左）與賀錦麗（右）成為民主黨正、副總統候選人，即將面臨如何向美國人展現遠見，提出能改善生活的政策的大挑戰。 路透社
拜登（左）與賀錦麗（右）成為民主黨正、副總統候選人，即將面臨如何向美國人展現遠見，提出能改善生活的政策的大挑戰。 路透社

拜登接受民主黨提名角逐總統大位後，未來10周最大的挑戰，便是讓美國人安心，認為他既有膽識又有願景，先打敗川普總統，接下來落實治國總政策而具體地改善民眾生活；拜登的起手式做得不錯，連一向挺川、挺共和黨的媒體福斯新聞網都盛讚拜登的演說「威力巨大」，宛如「全壘打」，讓川普想把拜登抹黑成民主黨左派俘虜的計策無法得逞。

「紐約時報」報導，拜登打選戰迄今，把自己描繪成彬彬有禮、推動政治和解的使徒，另給人印象，便是他能解決美國最嚴重危機，不僅新冠疫情，還有經濟的貧富不均、氣候變化及槍枝暴力，接下來再把權力移交給下一代。

假如民主黨勝選，拜登已為2021年勾勒好雄心萬丈的施政大綱，但「紐時」也指出，美國人目前每天生活在公衛危機的喧鬧雜音中，還有個不時大暴走的總統川普，有多少選民能領略拜登的計畫，實在不得而知。

民主黨全國大會傳達了提綱挈領的政策，很多節目區塊主打槍枝暴力受害者、受苦於移民系統、健保成本的人。民主黨另矢言重建國家能源經濟，以對抗氣候變化，為國人的投票權打造新的保護機制。拜登保證強化工會，確保「最富有的人及最大企業繳付他們該當承擔」的稅負，但他強調自己不想「懲罰任何人」。

「衛報」報導，拜登扛起民主黨的壓力，在最後一天的接受提名演講表現「威力巨大」，連福斯新聞網(Fox News)都讚美他「打了全壘打」；兩黨都愛憎有加的共和黨謀士羅夫(Karl Rove)便形容拜登「講得真好」。

拜登透過媒體傳達給千萬聽眾的演說，堪稱2020年選戰第一次真有全國分量的時刻，一方面正式為民主黨內初選畫下句點，另一方面清楚擘畫這次總統選舉，是由溫和的「拜登伯伯」對決叫囂「讓美國再次偉大」的川普。

「衛報」認為，民主黨原本只期望拜登能擺脫川普競選陣營渴望的口水戰，但發表完演說的拜登一手攬著拜登夫人，燦笑寬廣一如美國，不光是民主黨，其他人也都領略到拜登既傳達出他的願景，還讓人覺得他成竹在胸。

民主黨 川普 槍枝

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