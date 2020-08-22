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美國大選投票日...川普要派警察到投票所監票 引司法爭議

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普表示，大選投票日當天要派執法官、警察機關、聯邦檢察官及檢察長等，到全美各投票所監票，引發爭議。圖為緬因州一投票所。 美聯社
美國總統川普表示，大選投票日當天要派執法官、警察機關、聯邦檢察官及檢察長等，到全美各投票所監票，引發爭議。圖為緬因州一投票所。 美聯社

在煽起通訊投票充斥弊端的話題後，川普總統再把攻訐焦點轉向選民親身到投票所投票；他20日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)電話連線訪問時說，大選投票日當天要派執法官、警察機關、聯邦檢察官及檢察長等，到全美各地投票所監票，防止舞弊情事；他說：「我們要出動所有人。」

連續數周以來，川普對通訊投票(mail-in voting)強烈批評，但現在則對傳統式的投票所投票也提出質疑。他說，大選投票日當天，要出動全美警力到各地投票所監票。

漢尼提在電話連線中詢問，投票日當天是否採取任何防弊措施，例如出動監票員進駐投票所，監看民眾投票情形，避免造假，同時核對登記選民身分，以確保是「真正的美國人投下真實的一票」。

川普回答：「我們要動用一切力量。」

他說，到時會出動執法官、警察機關，也希望能出動聯邦檢察官、檢察長等等，「我們要出動所有人」。不過，川普也說，要做到並不容易。

監票為選務的其中一環，全美各州訂有州法規範。長久以來，民主、共和兩黨也都有各自的監票機制。

根據聯邦法律，任何恫嚇選民的行為均為非法，總統也無權下令地方執法官到投票所。美國法典(United States Code)第18張第592節規定，一般選舉或特別選舉進行時，軍方將領不得下令部屬前往投票地點，除非是為了對抗美國的武裝敵國進犯。

專門研究投票權的民主黨法律顧問艾里亞斯(Marc Elias)在推特發文寫道，川普的動作勢必面臨民主黨方面提告，引發司法攻防。

「民權律師委員會」(Lawyers` Committee for Civil Rights Under Law)主席克拉克(Kristen Clarke)說，川普的手段來自於強制種族隔離時期「吉姆克勞法」(Jim Crow laws)的慣用伎倆，特別針對非洲裔、少數族裔選民而來，企圖製造恫嚇效果，達到寒蟬效應。

克拉克指出，「民權律師委員會」將動用所有資源，透過司法行動擋下川普嚇阻合法選民的惡毒手段。

國家廣播公司(NBC)今年6月報導，川普競選團隊與共和黨全國委員會(Republican National Committee)共招募約5萬名義工，在投票日當天將到各地投票所擔任監票員，這是共和黨近40年來第一次進行全國性的大規模監票運作。

美國總統川普表示，大選投票日當天要派執法官、警察機關、聯邦檢察官及檢察長等，到全美各投票所監票，引發爭議。 美聯社
美國總統川普表示，大選投票日當天要派執法官、警察機關、聯邦檢察官及檢察長等，到全美各投票所監票，引發爭議。 美聯社

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