共和黨全代會24日登場 右派名人集結站台

共和黨全國代表大會(Republican National Convention)將於24日登場，現場除國會議員和支持者們，也將集結網路上的保守派名人和反社會主義人士，川普總統也會在活動每晚亮相。

川普競選團隊表示，活動期間每晚都會聚焦在「為美國帶來希望」以及「愛國主義」，並再次以「讚揚偉大的美國」作主軸，將與民主黨全代會上「昏暗又悲觀」的形象形成強烈對比。

為期四天的全代會上，每晚都將有各自的主題：24日「對國家的承諾」，25日「國家的機會」，26日「給予國家的希望」，以及27日「偉大的國家」。

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)演講將會是25日的重頭戲，副總統潘斯(Mike Pence)則在26日出席致詞，壓軸的川普27日會在白宮的南草坪(South Lawn)上發表演說。

雖然國內在過去長達半年的時間飽受疫情之苦，民眾對川普執政團隊也不盡認同，但川普將騰出活動的其中一晚，讚揚並紀念那些在前線奮戰的醫療人員。

本次活動也邀請各界代表性的人物發表演說，包括先前因走私毒品被判終身監禁，事後被川普特赦的艾莉絲‧強森(Alice Marie Johnson)、一名申請薪資保護計畫(PPP)成功獲得紓困的企業家、曾在婦女生育權益倡議組織「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)工作，最後卻轉而反對墮胎的運動人士，以及曾經被恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)挾持、最終遭斬首的人道援助女義工凱拉·穆勒(Kayla Mueller)的母親。

此外，先前被誤會對原住民運動人士不敬的天主教學校高中生桑德曼(Nick Sandmann)，因為對被認為誤導該事件報導的有線電視新聞網(CNN)和華盛頓郵報(Washington Post)提告，隨後成為保守派的代表人物；本周桑德曼在推特寫下，他對於受邀參加共和黨全代會感到非常興奮。