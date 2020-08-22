破紀錄！川普拚連任 已砸逾10億美元

根據聯邦政府資料，川普競選團隊在共和黨全國代表大會舉行前，已花費破紀錄的10億多美元（約新台幣293億元），相較於2012年尋求連任的歐巴馬陣營，在民主黨大會前花掉6億6400萬美元（約新台幣195億元），多了3億5000萬美元（約新台幣102億元）。

川普2017年上任後不久，就開始募款競選連任，動作之快，也打破歷任總統紀錄。共和黨代表大會將於下周舉行，該黨與兩個競選相關委員會已用掉逾10億美元。

民主黨提名大會已結束，拜登也積極募款，同時也大量花錢買廣告、聘雇地方催票人員，兩黨競選進入「白熱化」，募款灑錢大動作不斷。

川普團隊說，7月共募得1億6500萬美元（約新台幣48億元），贏過拜登陣營的1億4000萬美元（約新台幣41億元）。拜登陣營說，6月也募得和7月差不多的數目，總數額10月將呈報給聯邦選舉委員會。

川普陣營表示，7月是網路募款成績最好的一月，四年來，共和黨支持者網路捐款數額，一直都很暢旺。

進入8月，兩黨競選總部手頭的現金數額越來越接近，川普陣營有3億美元（約新台幣88億元），拜登陣營有2億9400萬美元（約新台幣86億元）。

但共和黨黨部籌款能力顯然強過民主黨，8月迄今籌得5530萬美元（約新台幣16億元），民主黨1630萬美元（約新台幣4.7億元）；民主黨還負債150萬美元（約新台幣4409萬元），共和黨則沒有背負債務。