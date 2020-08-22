拜登：如果我是美國總統 會關停經濟阻擋疫情

民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)21日接受美國廣播公司(ABC)「今晚世界新聞」(World News Tonight)主播繆爾(David Muir)訪問時表示，如果自己是總統，他會聽從科學專家的建議，停止經濟活動以阻止疫情擴散。

拜登與副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)在宣布搭擋參選後，首次一起公開受訪；而節目中拜登告訴繆爾：「我會關停經濟，我會聽從科學家的建議。」

此外，拜登也批評川普總統的執政團隊在疫情期間犯下最基本的錯誤，認為應等疫情全面受到控制後，國家才得以恢復經濟活動；拜登說：「為了拯救更多生命，我會做更多準備，因為我們不能在國家都還沒準備好就讓經濟開始運作，這是他(川普)的執政團隊所犯下最基礎的錯誤；為了讓國家經濟順利運作，你一定先解決病毒的問題。」

聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)21日則在一場記者會上表示，如果大多數美國人戴口罩、維持社交距離餅採取良好的手部衛生習慣，可望在12周內控制新冠肺炎疫情；食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)也擔心，秋冬季恐迎來第三波疫情。

芮斐德在記者會上說：「我們握有掌控權，但需要大多數人遵守防疫措施，且還需要4、6、8、10到12周，就能看見疫情獲得控制。」

至少90%的美國人需要戴口罩、維持社交距離並經常洗手，他說：「我認為我們過去四周有所進展，希望進展持續，但我認為大家都需要確保杜絕新冠病毒。」

高特里布接受CNBC節目「財經論談」(Squawk Box)訪問時表示，美國還沒看到「真正的第二波疫情」，但可能在秋冬之際出現確診暴增的情況。

「我認為，大部分人的認知是，在紐約有第一波疫情，但紐約已經控制住疫情曲線；另一波在陽光帶(Sun Belt)，看起來且感覺像是第二波，」高特里布說，「我認為，我們會在秋冬之際，面臨第三波疫情，在部分地區很可能擴散得更普遍。」