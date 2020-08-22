疑線上遊戲結怨 美23歲玩家開車2700公里 射殺對方後自殺

美國日前傳出一名23歲男子開超過2,700公里的車程，千里迢迢從加州跑到德州，就為了射殺一名18歲電玩玩家。面對警方登門搜捕，他直接在家中自我了斷。

德州花丘鎮（Flower Mound, TX）警局發布訊息指出，受害人名叫塞恩（Matthew Thane），於案發當日早上6時左右，於住家門外遭頭戴黑色機車安全帽和身穿牛仔褲的兇嫌射殺，很早就確定此事並非隨機殺人。舊金山灣區警方人士則透露，兇嫌用瓦斯桶在屋外縱火，以誘騙塞恩走出屋外。

外媒報導指花丘鎮刑警對塞恩遭槍擊致死進行初步調查，將目標鎖定被害人在線上遊戲結識的一名23歲「熟人」。隨後從手機數據發現，此人用不到72小時的時間，從加州普萊森頓（Pleasanton, CA）的家前往德州花丘鎮後再返回，隨即聯繫普萊森頓警局協助搜查，並派出2位刑警趕往加州。

警方申請到搜查令，並於19日晚間登門時和兇嫌對峙。據報特警隊企圖讓兇嫌自首時，他就舉槍自盡。目前遺體被送往驗屍，預計需要數日才會公布身分與確切死因，刑警則在他的屋內起出塞恩之死的相關證據。

據社群媒體貼文，塞恩在線上電玩圈有些知名度，也會透過Twitch直播遊玩決勝時刻（Call of Duty）等遊戲。花丘鎮警局警監詹寧斯（Capt. Shane Jennings）表示，「電玩糾紛是我們正在考慮調查的方向」。

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