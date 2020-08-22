加州野火釀6死、數百棟建物被燒毀！17.5萬居民被迫逃離

美國加州野火已經造成6人喪生、數百棟建築物被燒毀，野火燃燒面積已經超過一個羅德島州（Rhode Island）的大小。

英國廣播公司報導（BBC），加州數百場野火中，以舊金山南部和東部的山區野火最為嚴重。

加州官員表示，加州出現歷史性熱浪，野火起因為超過1.2萬次的雷擊所引發。緊急部門官員表示，截至21日，一些野火的規模比前一天增加了一倍，現在已經迫使17.5萬居民必須逃離家鄉。

超過1萬名消防人員已投入救火工作，然而，野火在陡峭、難以接近的地勢燃燒，且在強風的加持下，越燒越烈。更多的消防人員正從其他州趕來幫忙。