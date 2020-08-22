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川普再批拜登不聰明 暗指寧可跟希拉蕊競選

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／廿日電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國民主黨總統候選人拜登20日發表接受提名演說，美國總統川普21日在演講中，拿拜登和2016年的民主黨總統候選人希拉蕊（Hilliary Clinton）比較，他說，「希拉蕊聰明多了，但她不夠親和友善；拜登算不上聰明，但可愛多了，我想，也許應該跟一個比較聰明的人競選才對，誰在乎人格特質啊？」

拜登20日在全代會上發表演說，談論樂觀和積極向前的美國願景，拜登說，他會當全民總統，將團結美國領導國家，結束黑暗期。

在拜登演講接近尾聲，川普就在推特發文表示「過去47年中，拜登什麼都沒做，他永遠不會改變，就只是說。」

川普21日出席國家政策委員會會議，仍持續發表評論，他批評拜登不夠聰明，又說郵寄投票弊端百出，將會讓年底的總統大選出現爭議，最後聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）會在明年1月成為美國總統。

川普說，郵寄投票將會花上幾周甚至幾個月，才能確定選舉結果，「我不覺得只要兩周，或是四周。」

「你知道的，有一種理論說，波洛西可能因此成為總統，且讓人無從選擇。」川普說。

向來最挺川普的福斯新聞在報導中補充，川普的理論並不正確，在選舉結果沒出爐前，也沒有眾議院議長，因為不清楚哪個政黨才是多數黨，因此也不會知道誰會當議長。

拜登 川普

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