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為績效而瘋狂：破解警方「騙票」，主動追查的檢察官

「我們來築牆」無照動工爭議不斷 牆基已腐蝕鬆動

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美墨邊境圍牆在未曾向地方政府申請執照的情況下，擅自於私有土地動工，牆基已經出現明顯腐蝕及鬆動。 路透社
美墨邊境圍牆在未曾向地方政府申請執照的情況下，擅自於私有土地動工，牆基已經出現明顯腐蝕及鬆動。 路透社

為美墨邊境築牆發動集資募款卻爆發款項遭挪用、侵占的「我們來築牆」組織，2018年底成立以來爭議不斷，圍牆是在未曾向地方政府申請執照的情況下，擅自於新墨西哥州日地公園市(Sunland Park)私有土地動工，截至上個月為止，牆基已經出現明顯腐蝕及鬆動；工程專家與水文專家紛紛提出警告，搖搖欲墜的圍牆若不修補，極可能掉入美墨邊界的葛蘭德河(Rio Grande)。

創立以來，「我們來築牆」便獲得川普盟友巴農及挺川建築包商費雪大力支持，但第一階段築牆計畫卻直接跳過地方政府與聯邦法規，逕行在新墨西哥州的私有土地悄悄動工，在2019年國殤日(Memorial Day)假期完工，引發違法爭議。

媒體報導，傳出「我們來築牆」人員為求迅速完成計畫，動輒對社區民眾、地方政府官員威脅恫嚇。等到高達18呎的鋼柱圍牆蓋好，地方機關想要取締或勒令停工，卻是木已成舟。

巴農2019年5月間接受雅虎新聞(Yahoo News)訪問時說，築牆工程在國殤日假期期間以祕密方式迅速完成，目的在於「讓大家嚇一跳」。

他說，當地民眾看到圍牆突然蓋好了，「肯定嚇壞了」。圍牆興建地點是距離美墨實際邊境約240呎的私人土地。

2019年12月，「我們來築牆」與費雪再度聯手，計畫在葛蘭德河河岸建造第二段圍牆，築牆計畫一度遭到聯邦法院下令停止，但施工人員同樣採取「先斬後奏」策略把牆蓋好。

非營利新聞調查組織ProPublica與德州論壇報(Texas Tribune)報導，截至今年7月為止，工程專家與水文專家勘察發現，「我們來築牆」火速完工的圍牆牆基已經有明顯腐蝕及鬆動，如果沒有修補，整道牆可能就會落入葛蘭德河。

國殤日 墨西哥 建築

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