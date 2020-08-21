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川普2016年競選團隊7主要幹部 全遭起訴或定罪

世界日報 / 編譯林育正／綜合20日電
領導川普2016年總統大選競選團隊的七主要幹部全被控罪。 路透社
領導川普2016年總統大選競選團隊的七主要幹部全被控罪。 路透社

白宮前資深顧問巴農涉嫌侵占美墨邊界築牆募款金，而遭到起訴；如此一來，領導川普2016年總統大選的七位主要幹部，全曾被起訴或定罪。

川普長期合作的顧問史東(Roger Stone)，在調查2016年俄羅斯干預選舉的案件中，以欺騙國會議員遭定罪。2019年11月，他因七項妨礙國會調查、五項虛假陳述以及干擾證人被定罪；但展開三年四個月的刑期前，獲得川普減刑。

競選團隊前任總幹事馬納福(Paul Manafort)2018年8月，因稅務和銀行詐欺被判有罪；他也認罪密謀參與洗錢、非法遊說、干擾證人。檢察官表示，他隱瞞收受親俄烏克蘭政客數百萬元。他的刑期為七年半，但今年因新冠肺炎疫情，改為居家監禁。

前私人律師柯恩(Michael Cohen)在2016年選前，向聲稱曾與川普有性關係的女性支付封口費，在2018年8月認罪。同年11月，曾與俄羅斯洽談在莫斯科建設川普大樓(Trump Tower)的他也認罪欺騙國會。他表示欺騙行為受到川普指使，但川普矢口否認。

前國安顧問佛林(Michael Flynn)在川普上任前，曾私下與俄國大使交涉，欺騙聯邦調查局(FBI)；但他指控FBI刻意設局，要求法官撤銷告訴，但被司法部駁回；華府上訴法院尚未做出裁決。

競選團隊前任副總幹事蓋茲(Rick Gates)於2018年初承認密謀和欺騙調查；他同意與前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)合作，以證人身分在馬納福和史東的審判上做證；他在去年12月被判刑45天。

納德(George Nader)曾為川普外交政策的非正式顧問，也是穆勒調查中的證人。他不僅持有兒童色情出版物，更將一名男童帶至美國與其發生性關係，他在6月被判刑10年。

競選團隊前顧問帕帕多普洛斯(George Papadopoulos)曾與俄國官員接觸，一名熟悉俄國政界的教授，也告訴他俄國手握有選舉對手喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)把柄；他承認欺騙FBI與俄方接觸，於2018年被判刑14天。

川普 FBI

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