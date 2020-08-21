巴農侵占築牆募款被踢爆 美國郵政總局扮關鍵角色

白宮前資深顧問巴農(Steve Bannon)涉嫌侵占「我們來築牆」(We Build the Wall)募款而被捕並遭到起訴，美國郵政總局(U.S. Postal Service)扮演關鍵角色；紐約南區聯邦檢察官20日指出，特別感謝美國郵政調查局(Postal Inspection Service)的協助。

66歲的巴農20日早晨被捕後，以密謀電匯詐騙、密謀洗錢等罪名起訴。財星雜誌(Fortune)報導，聯邦檢察官起訴聲明裡雖然沒有明確指出美國郵政調查局如何偵破「我們來築牆」侵占募款的具體細節，卻指出一所金融機構告知巴農與「我們來築牆」創辦人考費基(Brian Kolfage)說，募款活動已經遭到聯邦犯罪調查。

報導指出，美國郵政調查局可能從可疑的銀行匯款活動裡，查覺疑似犯罪行為出現，進一步了解之後得以掌握全案來龍去脈。

財星雜誌報導，巴農為了在不引起GoFundMe網站注意的情況下取得募款，巧立名目讓「我們來築牆」付款給某些實際上由他掌控的冒牌非營利組織，巴農還捏造1099報稅表格，聲稱繳付「媒體活動」費用給考費基的妻子，同時還有捏造的「社群媒體」費用支付。

檢方調查發現，巴農等人的犯罪過程，皆有彼此之間的簡訊紀錄為證。起訴書中指出，巴農曾傳寫著「送出現金匯款」文字的簡訊給共謀，要求把民眾捐款匯入他所掌控的非營利組織。

同時，這起案件中的被告也曾在簡訊中寫道：「以社會大眾所得知的狀況，我們都是不支薪的」。起訴書中指出，巴農與同謀得知聯邦機關已經展開調查之後，改用加密通訊軟體應用程式做為溝通之用。

財富雜誌報導，檢方並未透露如何取得被告之間的簡訊內容，但以過去案件偵辦模式來看，檢方可能取得搜索令，要求蘋果公司(Apple)或其他電訊業者交出資料。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)20日發表聲明表示，川普的一貫立場是，美墨邊境圍牆本來就應該是政府計畫，因為築牆計畫規模龐大、內容複雜，並不是任何私人機構可以應付的。

她在聲明中也指出，自從執政初期之後，川普就沒有跟巴農有過任何瓜葛，川普也不認識築牆募款活動組織的任何人。