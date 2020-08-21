TikTok打擊仇恨內容 在美移除38萬支影片

短影音平台TikTok今天表示，今年已在美國移除逾38萬支影片，作為「消除仇恨」任務的一環。

法新社報導，TikTok表示，他們已禁用約1300個違反禁止仇恨內容或行為法規的帳號，並基於類似理由刪除6萬4000則留言。

TikTok在美國的安全部門負責人艾瑞克韓（EricHan）在部落格發文說：「這些數字不代表我們百分之百成功截獲每一則仇恨言論或行為，但確實表明我們對這項行動的承諾。」

他說：「我們的目標是在TikTok消弭仇恨。」

艾瑞克韓今天列出TikTok規範和已採取的行動，使平台上具威脅性、暴力或不人道的內容難以被找到。

他表示，TikTok對任何和白人民族主義、父權至上、反猶太主義與「其他建立在仇恨上的意識形態」有關的帳號，皆採取零容忍的立場。

艾瑞克韓對TikTok打擊仇恨行動的概述，正值TikTok為有關他們與中國政府掛鉤的「謠言與不實訊息」辯護之際。

美國總統川普（Donald Trump）已簽署行政命令，要求TikTok在中國的母公司字節跳動（ByteDance），於期限內分割TikTok美國業務。

TikTok在最近一份聲明中說：「TikTok從未向中國政府提供任何美國用戶的資料，即使被要求也不會這麼做。任何與此相反的影射皆是沒有根據且公然不實的說法。」