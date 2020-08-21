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不祥之兆：未爆彈開始爆 美國大選難太平

世界日報 / 社論
美國大選距投票日僅83天。 圖／美聯社
美國大選距投票日僅83天。 圖／美聯社

美國被譽為全球民主典範，但過去四年，兩黨惡鬥荒腔走板，成為負面教材。11月3日總統和國會改選，顯露許多不祥之兆：競爭白熱化，兩黨有淪為不擇手段也要爭取勝利之虞。通訊投票之爭民主黨占上風，川普總統和白宮多次表態，「要看情況」再決定是否接受大選結果。除了當晚選票可能開不出來，川普還暗示如果輸了不一定交出政權，有如鼓動兩黨激進支持者準備暴動，使和平選舉與政權交接都出現陰影。

向來反對川普的「紐約時報」專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)18日發表文章，指「今年11月可能是美國歷史上第一次，也許無法有自由公平的選舉，如果川普總統被白登打敗，也許也不會有合法與和平的政權轉移」。

佛里曼或許對川普有「偏見」，但川普6、7月迄今多次表達或推文，對是否接受選舉結果要「看情況再說」。對左中右不同立場媒體與各大學聯合多項民調，川普支持度都落後白登，川普堅稱都是「假民調」，因為他一定會贏。

川普7月21日接受福斯新聞專訪時暗示，如果他敗選，可能不會接受選舉結果。當時民主黨國會眾院議長波洛西嘲諷，川普如不願搬離白宮，就用煙把他燻出去。白登則禮貌回應，如真是這樣，屆時美軍會「護送」川普離開白宮。

這些表態本來是口水戰，互別苗頭，不必太當真。但近日川普任命其金主、新任郵政總局長德喬伊刪減郵務人員加班費、移除各地郵筒，企圖阻滯通訊投票進度，不利民主黨後，引發20州提告，眾院傳訊他作證，郵局才取消各種「改革」。

事後，川普和白宮發言人再度強調，選舉可能被操縱，要看情況再決定是否接受選舉結果。川普猛批民主黨提議設置集票箱收集選票，意圖作弊，「選舉可能被偷走」。他17日在威斯康辛州說，「我們這場選舉輸掉的唯一可能，就是因為選舉作弊」。

川普明顯想說「我一定贏，輸的唯一可能性，就是民主黨作弊」。持平而論，這種論調極危險而不負責。沒有任何證據下，只因聲勢落後就宣稱選舉作弊，反映輸不起心態。川普似想灌輸其支持者，「如果我們輸了，就是作弊的結果，你們看著辦」。身為總統，如發現作弊，為何不用行政權力揭發、查處？

川普習慣言詞誇大，不一定是真心。但網上很多人擔憂，川普如敗選，死忠支持者可能持槍上街，引發暴動。川普暗示，選舉結果如果讓他不服氣，不一定交出政權。同樣，支持民主黨的激進勢力，已在BLM運動中展現打砸搶燒的「本事」，也不會坐視川普任意而行。今年大選因疫情使通訊選票暴增，郵局如無法即時送達選票，當晚各州開票結果不一定能完全揭曉；雙方選民如藉網路號召掀起暴亂，選舉之夜風險很高。

距投票日僅83天，各種「未爆彈」開始引爆。紐約南區聯邦檢察官起訴川普前政治顧問巴農等四人，涉嫌藉「我們來築牆」(We Build the Wall)募款，侵占2500萬元；紐約南區聯邦法院法官20日裁定，川普須交出報稅資料給檢察官。稅表內容如流出，勢必成川普選情的另一顆炸彈。這些發展可能預告負面競選(negative campaigning)搬上檯面，司法力量也介入，猛火如延燒進白宮和川普身上，可能是一場大風暴。

同樣，白登么兒杭特和中國、烏克蘭有金錢往來，可能被攤開公眾面前。歐巴馬曾授權白登一手主導烏克蘭政局，美國支持的波羅申科繼任總統後，其檢察長紹金曾欲調查Burisma，白登的么兒杭特擔任該公司董事兼顧問，實質上是「護法金剛」。白登曾施壓波羅申科開除紹金，後者也被狙擊步槍遠距暗殺，幸好防彈玻璃窗救他一命，他在2016年3月辭職。

美媒報導，Burisma曾每月匯16.6萬美元給羅斯蒙特‧塞內卡投資公司，塞內卡再將5萬美元轉給杭特，Burisma每月另付杭特5000至2.5萬美元，2014至2019年共付85萬美元。而前國務卿柯瑞也是塞內卡創辦和合夥人之一。白登和民主黨是否乾淨，共和黨不可能放過不炒作。

川普選情落後下，可能出怪招拉抬聲勢，未來80天情勢詭譎難料。2000年小布希對壘高爾，佛州開票難定勝負，最後聯邦最高法院緊急判決小布希勝出、高爾接受了，爭議和平落幕。但願歷史不重演，大選不出現暴力，能和平順利落幕，否則美國前景將雪上加霜。

川普 拜登 美國大選

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