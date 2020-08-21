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大學生拜登 56年就發下「當總統」豪語

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
因緣際會 白登得以實踐56年前許下的人生終極目標 美聯社
因緣際會 白登得以實踐56年前許下的人生終極目標 美聯社

早在56年前仍是大學生時，拜登即曾發下「當總統」豪語，他20日接受民主黨提名，正式成為2020年總統候選人，也讓他長達半世紀的圓夢之旅踏入最後一哩路。

圓夢之旅最後一哩路 好友同聲：非他莫屬

與拜登深交數十年的多位好友異口同聲表示，拜登一生歷經種種不可思議的跌宕起伏；這正是此刻被提名「非他莫屬」的原因之一。

1964年拜登21歲，與他第一任妻子尼爾利婭(Neilia)在巴哈馬相遇相戀，尼爾利婭後來告訴密友，拜登自我介紹時，豪情萬丈地說他「30歲之前要當上參議員，以後還要當美國總統」。

這對夫婦新婚時養的德國牧羊犬名字就叫「參議員」(Senator)，拜登也很快實踐第一個目標，1972年29歲即選上參議員。

1980年以來 幾乎每四年就考慮參選總統

第二個目標卻總是很難捉摸。1980年以來，拜登幾乎每四年就考慮參選總統，只有這一回似乎勝利在望；只不過，當前局勢，與當年那個雄心壯志的大學生所想的勝利景況，不大相同。

1988年，46歲的拜登曾以生力軍姿態參選總統，遭人指控剽竊演講，羞憤退選。2008年，政治經驗豐富的拜登再次參選，但各方注意力集中在歐巴馬及喜萊莉‧柯林頓身上。2016年拜登即將卸下副總統職務時，也曾考慮參選，因民主黨傾力支持柯林頓而作罷。

喪妻喪女又喪子 77歲拜登歷經諸多悲劇

如今拜登高齡77歲，他面臨能否做滿兩個任期的問題。他的人生歷經諸多悲劇：首度當選參議員幾周後，第一任妻子尼爾利婭和小女兒死於車禍。1977年拜登與現任妻子吉爾(Jill)結婚，曾以為自己會退休，長子波(Beau)才是可以實現當總統夢想的人，波卻不幸於2015年因腦癌去世。

混亂的川普時代，將民主黨和美國推向危機，種族正義運動，暴露出拜登過去支持的舊政策今日已不合時宜；但種種因素迫使民主黨選民支持拜登這樣一個「令人感到安心」的人。

「他是最幸運的人，也是最不幸的人」

長期擔任拜登幕僚長的考夫曼(Ted Kaufman)說：「他是我這輩子遇過最幸運的人，卻也是我遇過最不幸的人。他的人生遭逢種種不可思議的跌宕起伏，這也正是此時此刻『非他莫屬』的原因。」

拜登大學時代摯友西爾斯(Fred Sears)說，拜登曾對他說，「我意識到，一切都與命運有關。計畫趕不上命運變化。」西爾斯還說：「他現在會告訴你，『我在正確的時間在正確的位置。』若當年喜萊莉勝選，他現在就不會參選。」

與拜登私交甚篤的德拉瓦州參議員孔恩斯(Christopher Coons)說，2019年拜登曾掙扎是否出馬參選，他想過應讓新人出頭，但基於責任感和使命感，他最後仍決定參選。

庫恩斯和其他人警告他這場選戰會打得很苦，但他們也都認為，拜登占據獨特優勢，可以戰勝川普。

川普 拜登 美國大選

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