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大老助講 民主黨新生代納悶：緬懷重於展望？

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
民主黨新生代納悶，緬懷過去比展望未來更重要？ 美聯社
民主黨新生代納悶，緬懷過去比展望未來更重要？ 美聯社

民主黨全國代表大會20日閉幕，在為期四天的活動上，民主黨全國委員會雖然安排了至少17名被視為「明日之星」的政壇新秀亮相，但發表演說的貴賓中，不乏有著「歷史人物」份量等級、來自過去時代的人物如前總統柯林頓、前國務卿柯瑞(John Kerry)、鮑爾(Colin Powell)，還有已故甘迺迪總統女兒、前美國駐日大使卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)；如此安排，讓某些新生代民主黨員不禁納悶，民主黨是否覺得緬懷過去比展望未來更重要。

大會安排主講人名單在上周公布後，200多位年齡在35歲以下的黨代表便發表一封聯名信，呼籲主辦單位須注意世代多元化的呈現。

來自佛羅里達州，創立「年輕代表聯盟」(Young Delegates Coalition)的18歲黨代表穆蘭(Joseph Mullen)說，今年大會的呈現除了過於單一化外，頻頻打出「恢復過去正常生活」的訴求，對於年輕選民來說，完全無感。

穆蘭分析，年輕世代現正處於關鍵時刻，眼睜睜看著氣候變遷破壞佛州海岸，目睹同儕與同學在學校因為槍枝暴力而喪命，「這些都是我們國家面臨的迫切災難，活生生在我們面前，需要盡快解決。對我來說，我們根本沒有時間可以去說將會回到過去的舊型政治」。

穆蘭指出，在政治新秀被放進主講人名單前，原本大會敲定發表演說的貴賓，平均年齡高達62歲，而且40歲以下的民意代表只有兩人：印第安納州南灣(South Bend)前任市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez) ，之後又增加了華裔企業家、總統參選人楊安澤等。

22歲加州黨代表修爾塔(Zenaida Huerta)說，主辦單位沒給歐凱秀更多時間發揮，等於失去了爭取年輕選民的一次機會。

修爾塔說，歐凱秀的演說真情流露，娓娓道出懇切訴求，「深刻描繪的痛苦掙扎，是美國民眾與美國年輕人完全能夠感同身受的。美國年輕人如今正在全美各地率領示威抗爭，對抗種族不公，而年輕人就是在目前經濟制度底下，受害最深的一群人」。

民主黨 甘迺迪

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