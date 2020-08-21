誓當全民總統 拜登：將帶領美國結束黑暗期

美國民主黨總統候選人拜登20日發表被提名演說，沒花太多時間批評現任總統川普，談論樂觀和積極向前的美國願景。拜登說，他會當全民總統，將團結美國領導國家，結束黑暗期。

民主黨全代會提名拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）為正副總統候選人，挑戰川普和副總統潘斯（Mike Pence），共和黨全代會將在下周登場，完成提名後選戰正式開打。

拜登說，作為民主黨候選人，他要做美國總統，會替那些並不支持他的人認真工作。

「若再給『現在這位總統』四年，情況會跟過去一樣，這位總統不承擔責任、拒絕領導、責備他人、屈從獨裁者，還煽動仇恨與分裂；他每天早上醒來，考慮的都是他自己，從來沒有你們。」拜登說。

談到500萬人受到新冠肺炎影響，超過17萬人死亡，拜登批評川普失職：「他沒有保護美國人民，這不可被原諒，而我會做一個保護美國人民的總統，毫無例外。」

拜登說，美國當前面臨四項危機，百年來最嚴重的疫情大流行、經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機、最迫切的種族正義訴求和日益加劇的氣候變遷。

拜登說，他會立即著手協調資源投入抗疫；解決經濟問題，就從工作、尊嚴、尊重和社區開始，透過打造現代化的基礎設施，創造就業機會；面對氣候變遷，不只是危機，也是機會，透過清潔能源計畫，過程中可以創造數百萬的就業機會。

俄羅斯成為演說中唯一被提到的外國威脅，拜登說，俄羅斯發出賞金要美國士兵性命，美國政府不會視而不見，也不會容許外國干涉美國選舉。

至於中國大陸，拜登說，美國將在本土製造所需的醫療用品和個人防護設備，將不再受中國大陸或其他國家的擺佈。

拜登20日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）的大通銀行一處活動中心（Chase Center）接受提名，發表演說；77歲、從政將近半世紀的拜登挑戰初選成功，成為總統候選人，這場被提名演說，被形容為「從政生涯最重要的一場演說」。

因為疫情關係，僅少部分黨代表可駕車進入停車場，打開天窗或敞篷，同步收看這場現場演說的轉播，類似戶外自駕電影院；活動開始前，百輛車子停在大螢幕前，支持者揮舞國旗和標語替拜登加油，當副總統候選人賀錦麗出現在螢幕上，支持者鳴喇叭慶祝。

民主黨全代會在拜登發表演說後落幕，最後一天的演講除了拜登壓軸，還有參與初選的對手參與初選的華裔企業家楊安澤（Andrew Yang）、印第安納州南灣市前市長布塔朱吉（Peter Montgomery）與紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）；曾在副手候選名單的亞特蘭大市長巴頓斯（Keisha Bottoms）、伊利諾州聯邦參議員德克沃斯（Tammy Duckworth）等人，塑造建制派與進步派的團結景象。

強調家庭價值的拜登，由女兒艾許莉（Ashley Biden）和小兒子杭特（Hunter Biden）輪流在全代會上致詞，讚許拜登是偉大的父親，也會是偉大的總統；2015年因腦癌逝世的長子波（Beau Biden）以在2008年民主黨全代會上，呼籲支持者與父親站在一起的演講片段，現身這次全代會。

杭特近年來較為公眾熟悉，因他曾在烏克蘭一家天然氣公司和中國私募股權公司「渤海華美」任職董事，被川普鎖定為目標，指拜登父子在烏、中涉貪。川普去年7月電告烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，扣住對烏軍事援助近4億美元，要求調查拜登父子，他還公開呼籲中國也要調查。杭特為此請辭，也宣布若拜登勝選，他將不會在任何一家外國公司的董事會任職。

不讓拜登佔盡媒體版面，川普在20日晚間9時，接受福斯新聞訪問；川普陣營在華盛頓郵報和影音網站YouTube首頁下廣告，凸顯拜登與中國關係良好，並將激進左派示威活動與拜登連上關係；在民主黨全代會開始前，川普還在推特說，民主黨想透過郵寄選票，在今年大選中作弊，「這不公平！」