班農涉募款詐騙遭起訴 郭文貴發文切割

班農 (Steve Bannon)是美國總統特朗普2016年大選戰略顧問。特朗普勝選後，班農進入白宮繼續擔任首席戰略顧問。 他在周四 (8月20日)被指控在美墨邊境築牆募款活動中欺騙捐助者，不過他在庭上並不認罪。

據一位執法部門的消息人士透露，班農是在康涅狄格州被檢察官辦公室和美國郵政檢查局的特工逮捕的，當時他乘坐的是一艘45米長的游艇。這艘名為 「梅夫人號 」游艇的主人是中國在逃億萬富翁郭文貴。班農與他有過合作關系。

郭文貴隨後發表聲明表示，兩人的確在為中國爭取自由與民主上是「強大的盟友」，但強調與班農遭起訴一事沒有相干，暫不評論。他說班農因為此項「無關」的調查無法再擔任旗下GTV 媒體的董事會成員。

郭文貴的聲明最後還提到，美國政府與中共政權不同，有無罪推定、公平審判與公正的法官。

涉案細節

美國聯邦檢察官在曼哈頓以共謀電匯詐騙與共謀洗錢起訴起訴66歲的班農和他的三名同伙科法奇 (Brian Kolfage)、巴多拉托 ( Andrew Badolato)和謝伊 (Timothy Shea)，指控他們詐騙了數百人，透過「我們築牆」群眾募資案吸引數千名捐贈者，並募得2500萬美元。班農甚至將其中數十萬的美元用在個人開支。

若被定罪，四人最高分別可判處40年監禁，但預計刑期應該不會這麼長。

在曼哈頓的聯邦法院出庭的班農帶著手銬，也因為疫情戴上白色口罩。在律師的無罪辯護下，他以500萬美元保釋金交保，但被聯邦地方法官限制出境。

他在離開法院時摘下口罩，對記者說：「這整個風波是為了阻止那些想要建牆的人。」

特朗普、班農與美墨邊境牆

特朗普在白宮告訴記者，他對這些指控感到 「非常糟」，但試圖與班農的募款案劃清界限。他說：「我確實認為這是一個悲傷的事件......我現在完全沒有和他打過交道，真的好多年了。」

特朗普表示，他對這個眾籌項目知之甚少。但據《紐約時報》報道，他是參與其中的人之一，前堪薩斯州州務卿科巴赫（Kris Kobach）也在2019年說過特朗普曾提供支持。

雖然面對法院的挑戰和國會的反對，特朗普一直在努力試圖建造美墨邊境牆，這是他2016年競選開出的一張關鍵支票。美國政府數據顯示，特朗普政府已經完成了48公裡的新邊境圍欄，並在3200公裡的邊境上更換了另外386公裡的路障。

2019年路透社的一項調查顯示，有超過33萬名支持者捐款給不同承諾將自行修建邊境牆的團體和個人。

與班農有關聯的集團在新墨西哥州和德克薩斯州的私人土地上修建了兩段牆體，引起當地居民的批評，他們說這項計劃沒有合法許可。去年的一份報告顯示，德克薩斯州的牆體部分出現了鏽蝕的問題，

特朗普20日表示他對這個項目「一無所知」，還說築牆應該是為了政府，而不是為了私人，批評這些築牆者是「作秀」。特朗普還表示，他不認為自己曾見過另外三名被指控的人。

班農的背景

班農是特朗普核心團隊中第八個被逮捕或定罪的人，名單上還包括前競選活動主席馬納福特（Paul Manafort）、長期朋友和顧問斯通（Roger Stone）、前國家安全顧問林（Michael Flynn）和前私人律師科恩（Michael Cohen）。

班農在加入特朗普的競選團隊之前，曾領導右翼的Breitbart新聞網站，為鐵桿民族主義者、白人至上主義者、新納粹分子和反猶主義者的超右翼運動發聲。班農也是一名反全球主義者，此後他在美國和國外推動了各種右翼事業和推出各個選舉候選人。

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