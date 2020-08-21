台灣漁船大旺號 因虐待漁工指控漁獲遭美禁進口

因台灣漁船大旺號遭投訴工作條件惡劣和強迫勞動，美國海關與邊境保護局（CBP）發布命令，禁止所有美國港口讓大旺號漁獲進入美國市場，這是川普政府自今年5月以來第二次抵制台灣漁船。美國有法律規定可阻絕遭強迫勞動汙染的產品。

在此之前，綠色和平組織（Greenpeace）公布報告指出，全球規模僅次於中國的台灣遠洋漁業虐待漁工。在大旺號上工作的印尼移工告訴綠色和平組織，他們被迫每天工作最長22小時，還會遭船員毆打和威脅，而且飲食品質差或份量不足，薪資也被苛扣。他們聲稱有1人遭毆打致死。

大旺號船籍隸屬萬那杜，但登記的船東是台灣公司，主要在太平洋作業，經常將漁獲轉給大型漁船，以便能在海上多待一段時間。

大旺號供貨對象據報是今年2月收購鮪魚罐頭大廠Bumble Bee Seafoods的豐群水產（FCF）。但CBP的禁令並未提及Bumble Bee或豐群。

綠色和平組織資深海洋顧問Andy Shen說，美國的禁令是向買進Bumble Bee或豐群漁貨的美國顧客表明，向虐待勞工的公司採購有法律、財務和名譽上的風險。