快訊

南韓「染疫逃跑」教會：狂熱信徒與極右派戳爆防疫網

強制遛狗令？德國「一天遛狗2次」的立法爭議

台灣漁船大旺號 因虐待漁工指控漁獲遭美禁進口

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電

因台灣漁船大旺號遭投訴工作條件惡劣和強迫勞動，美國海關與邊境保護局（CBP）發布命令，禁止所有美國港口讓大旺號漁獲進入美國市場，這是川普政府自今年5月以來第二次抵制台灣漁船。美國有法律規定可阻絕遭強迫勞動汙染的產品。

在此之前，綠色和平組織（Greenpeace）公布報告指出，全球規模僅次於中國的台灣遠洋漁業虐待漁工。在大旺號上工作的印尼移工告訴綠色和平組織，他們被迫每天工作最長22小時，還會遭船員毆打和威脅，而且飲食品質差或份量不足，薪資也被苛扣。他們聲稱有1人遭毆打致死。

大旺號船籍隸屬萬那杜，但登記的船東是台灣公司，主要在太平洋作業，經常將漁獲轉給大型漁船，以便能在海上多待一段時間。

大旺號供貨對象據報是今年2月收購鮪魚罐頭大廠Bumble Bee Seafoods的豐群水產（FCF）。但CBP的禁令並未提及Bumble Bee或豐群。

綠色和平組織資深海洋顧問Andy Shen說，美國的禁令是向買進Bumble Bee或豐群漁貨的美國顧客表明，向虐待勞工的公司採購有法律、財務和名譽上的風險。

海關 遠洋漁業

延伸閱讀

美國就業市場復甦遇阻 油價挫跌

美國初領失業救濟人數 意外回升

趨勢觀察／美元跌跌不休的背後意義

鈊象強攻美國 添動能

相關新聞

美民主黨黨綱 刪「一中政策」

民主黨全國代表大會除提名拜登和賀錦麗為正副總統候選人，另一重要議程是通過黨綱，在最新的九十二頁黨綱中，民主黨雖多次對中國...

美民主黨通過2020黨綱 信守台灣關係法未見一中政策

美國民主黨全代會公布2020年黨綱指出，民主黨將信守「台灣關係法」，但未如2016年黨綱提及「一中政策」；黨綱亞太區域部...

民主黨搶攻 反川情緒「嫁接」美國夢

美國民主黨全代會進入第三天，由砲聲隆隆到感性訴求，從希拉蕊、歐巴馬到賀錦麗，他們均是能言善道的政治人物，異口同聲訴求美國...

川普威脅：若連任 將對不把工作移回國內的美企課關稅

美國總統川普周四（20日）威脅，如果他再次當選，將對拒絕把工作從海外移回國內的美國企業課徵關稅。

拜登發表演說前 川普赴其出生地造勢示威意味濃

美國民主黨全代會20日晚間將迎來總統候選人拜登的被提名演說，可視為整場全代會最重要的環節；美國總統川普在拜登登場前幾小時...

川普前首席策士 巴農吸金被捕

美國總統川普的前競選顧問、白宮前首席策士巴農，因涉嫌利用「我們築牆」（We Build The Wall）運動在網路募款...

克魯曼：川普若癱瘓美郵政 後果不只是11月選後夢魘

美國11月大選腳步愈來愈近，郵政改革爭議也日益白熱化。美國總統川普頻頻質疑通訊投票易生舞弊；民主黨陣營則指控川普與他任命...

美國聯邦法官駁回川普聲請 要他交出稅單

美國紐約南區聯邦地方法院法官馬瑞羅（Victor Marrero）20日裁定，駁回美國總統川普聲請，他必須交出歷年報稅紀...

涉嫌利用募款吸金 川普前首席策士巴農被捕

美國總統川普的前競選顧問、白宮前首席策士巴農（Steve Bannon），因涉嫌利用「我們築牆」（We Build Th...

加州火龍捲釀災 華人社群籲代禱

雷風暴、火龍捲使加州野火燎原，北美華人教會發出代禱呼聲！加州全境從上週起便不斷創下高溫紀錄，各地傳出火龍捲及雷風暴等異常氣候現象...

剛批完川普！柯林頓與淫魔出遊照曝光 被害女子幫他揉肩

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）才剛在民主黨全國代表大會（DNC）上抨擊川普不適任，外媒馬上就曝光多年前柯林...

紐約健身房將開放 專家憂疫情回溫

紐約健身房即將重啟，專家憂疫情恐會回溫！紐約州長日前表示，紐約州的健身房最快於24日重新開始營業，但人數必須限制在原有的三分之一以下...

熱門新聞

他「大學畢謊稱高中畢」當上公務員 24年後被揭發開除

剛批完川普！柯林頓與淫魔出遊照曝光 被害女子幫他揉肩

越南人超狂午睡方式曝光！ 日本人驚嘆「像野戰醫院」

祖國求情無用！英男在新加坡犯毒品罪 慘遭鞭刑24下

俄反對派領袖納瓦尼失去意識 疑似被下毒

疫情衝擊又一樁！雅詩蘭黛計劃裁員2000人 關15%門市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。