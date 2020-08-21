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拜登發表演說前 川普赴其出生地造勢示威意味濃

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國民主黨全代會20日晚間將迎來總統候選人拜登的被提名演說，可視為整場全代會最重要的環節；美國總統川普在拜登登場前幾小時，選在拜登出生地賓州發表演說，他批評拜登「拋棄」賓州，也批評拜登是激進左派運動的魁儡，將伺機摧毀美國的生活。

川普還說，「若拜登當選，將終結美國如今這些不可思議的復甦現象...一切重回封城。」

由於拜登選擇賀錦麗（Kamala Harris）出任副手，並在政策上與進步派領袖、聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）合作，外界形容拜登這位建制派代表，在選前與進步派攜手合作。

川普說，拜登將成為激進左派運動的傀儡，若拜登當選總統會摧毀美國製造業的工作機會，且實施加稅。

川普表示，拜登從政47年內，有三分之一的製造業工作機會消失，無論是北美自由貿易協定（NAFTA）或中國大陸加入世界貿易組織（WTO），墨西哥和中國大陸偷走美國人的工作機會，而拜登沒有解決。

川普說，激進左派不要能源、不要槍枝，甚至不要信仰，他們唯一不會放棄的是稅負。

對於拜登，川普諷刺說，自從拜登搬到德拉瓦州，就已經拋棄賓州；福斯新聞報導，拜登11歲時搬到德拉瓦州居住，但拜登團隊仍試圖要以出生地來連結當地藍領階級的選民認同。

另外，前總統歐巴馬19日就選在賓州費城的美國革命博物館（Museum of the American Revolution）發表演說，言辭犀利批評川普不盡總統職責、能力不足，「釋放了美國最糟的衝動」，把總統職位變成真人秀，只為獲得川普自己想要的關注。

賓州不僅是拜登出生地，也被視為美國大選的搖擺州，川普2016年奪下傾向支持民主黨的賓州後，篤定入主白宮。根據穆倫堡學院（Muhlenberg）發布的最新民調結果，拜登在賓州獲得49%支持，川普支持率為45%，兩人相差4個百分點。

民主黨舉行全代會同時，川普也沒閒著，到處走訪搖擺州，維持競選活動。

拜登 川普

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