加州火龍捲釀災 華人社群籲代禱

雷風暴、火龍捲使加州野火燎原，北美華人教會發出代禱呼聲！加州全境從上週起便不斷創下高溫紀錄，各地傳出火龍捲及雷風暴等異常氣候現象，家戶的用電量遽增導致政府宣佈實施20年來最嚴重的限電措施並進入「緊急狀態」，根與枝子國際事工黃介志牧師則在社群上呼籲各界幫忙祈禱。

加州發生森林大火已成每年慣例，但2020年的加州不但高溫破紀錄，更因全民用電激增，迫使政府實施20年來最大的限電措施，州長紐森也宣佈當地進入「緊急狀態」。過去3天內，加州誇張的災難狀態不僅將消防人員的體力逼到極限，異常現象也向世人展現日漸加劇的極端氣候威脅。

2020年的加州野火季提早來臨，不僅迫使加州於19日進入「天災備戰狀態」，誇張的燎原火甚至觸發了「火龍捲」，全境出現高達1萬1000次的「雷風暴」連擊，也釀成至少發生367起森林火警。

下令全力動員投入撲滅火勢的紐森表示，目前的野火災難是由「一連串異常的極端氣候現象」的複合式災情。由於大火不斷蔓延之際，許多民眾半夜被迫撤離家園，儘管政府釋出許多公家機關當作避難中心，大家心心念念的仍是自己的家園是否安然無恙。

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