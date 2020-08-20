快訊

8月24日走馬上任！陳其邁小內閣三位副市長確定了

國徽可以辟邪？那些年，軍中流傳的黨國「鬼話」

加州火龍捲釀災 華人社群籲代禱

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
加州熱浪侵襲，州長紐森已宣佈當地進入緊急狀態，設下限電等措施。根與枝子國際事工黃介志牧師則在社群上呼籲基督徒華人代禱。（photo by Wikimedia）
加州熱浪侵襲，州長紐森已宣佈當地進入緊急狀態，設下限電等措施。根與枝子國際事工黃介志牧師則在社群上呼籲基督徒華人代禱。（photo by Wikimedia）

雷風暴、火龍捲使加州野火燎原，北美華人教會發出代禱呼聲！加州全境從上週起便不斷創下高溫紀錄，各地傳出火龍捲及雷風暴等異常氣候現象，家戶的用電量遽增導致政府宣佈實施20年來最嚴重的限電措施並進入「緊急狀態」，根與枝子國際事工黃介志牧師則在社群上呼籲各界幫忙祈禱。

加州發生森林大火已成每年慣例，但2020年的加州不但高溫破紀錄，更因全民用電激增，迫使政府實施20年來最大的限電措施，州長紐森也宣佈當地進入「緊急狀態」。過去3天內，加州誇張的災難狀態不僅將消防人員的體力逼到極限，異常現象也向世人展現日漸加劇的極端氣候威脅。

2020年的加州野火季提早來臨，不僅迫使加州於19日進入「天災備戰狀態」，誇張的燎原火甚至觸發了「火龍捲」，全境出現高達1萬1000次的「雷風暴」連擊，也釀成至少發生367起森林火警。

下令全力動員投入撲滅火勢的紐森表示，目前的野火災難是由「一連串異常的極端氣候現象」的複合式災情。由於大火不斷蔓延之際，許多民眾半夜被迫撤離家園，儘管政府釋出許多公家機關當作避難中心，大家心心念念的仍是自己的家園是否安然無恙。

【更多精采內容，詳見

高溫 大火 燎原

延伸閱讀

加州飆出地表最熱54度 棕熊闖民宅泳池「涼快一下」

天火焚城錄：閃電風暴狂襲加州...72小時1.1萬擊，引燃失控野火

法官下令遵新法 Uber與Lyft揚言停止加州叫車服務

54.4°C的美國夏天：死亡谷破90年紀錄，加州熱浪大缺電

相關新聞

美民主黨通過2020黨綱 信守台灣關係法未見一中政策

美國民主黨全代會公布2020年黨綱指出，民主黨將信守「台灣關係法」，但未如2016年黨綱提及「一中政策」；黨綱亞太區域部...

剛批完川普！柯林頓與淫魔出遊照曝光 被害女子幫他揉肩

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）才剛在民主黨全國代表大會（DNC）上抨擊川普不適任，外媒馬上就曝光多年前柯林...

加州火龍捲釀災 華人社群籲代禱

雷風暴、火龍捲使加州野火燎原，北美華人教會發出代禱呼聲！加州全境從上週起便不斷創下高溫紀錄，各地傳出火龍捲及雷風暴等異常氣候現象...

紐約健身房將開放 專家憂疫情回溫

紐約健身房即將重啟，專家憂疫情恐會回溫！紐約州長日前表示，紐約州的健身房最快於24日重新開始營業，但人數必須限制在原有的三分之一以下...

【即時短評】民主黨全力搶攻 反川普情緒「嫁接」美國夢

美國民主黨全代會進入第三天，由砲聲隆隆到感性訴求，從希拉蕊、歐巴馬到賀錦麗，均是能言善道的政治人物，異口同聲訴求美國願景...

《港區國安法》威脅師生安全 美名校課程加警語

中國在香港施行《港區國安法》至今已超過一個月，而國安法的效力也逐漸延伸至美國的大學校園。根據《華爾街日報》周三 (8月19日)報導，普林斯頓大學政治系的助理教授楚克斯...

華郵： X世代賀錦麗 有助縫合老青兩代裂痕

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala D. Harris)獲民主黨提名為副總統候選人，「華盛頓郵報」日前刊登專欄，慨嘆並盛讚早該起而掌權的X世代選民...

團結只演到選前！拜登若勝選 民主黨路線之爭才要開始

憑著「擊敗川普」與讓美國在疫情之後東山再起的明確訴求，前副總統拜登(Joe Biden)在民主黨初選勝出後，整合了山頭林立的黨內派系。只不過...

華爾街日報：美要求EHA提繳武漢病毒研究所合作資料

華爾街日報獨家披露，國家衛生研究院(NIH)已要求紐約非營利組織「生態健康聯盟」(EHA)，必須交出與中國武漢病毒研究所合作的相關研究資料，才可獲得研究經費。

世報社論／華裔對川普既愛又厭 投票陷入矛盾

蓋洛普(Gallup)民調發現，全美25%民眾認為，川普、白登都不是好總統人選。您是25%的其中之一嗎？撇開兩黨各擁其主，今年大選華裔選民支持對象，恐有歷年罕見的分歧。依過去經驗和民調，約65%華裔支持民主黨，其餘35%支持共和黨或中間派。但隨著大陸新移民增加，2016年川普崛起後，目前網路言論，華人支持川普聲音遠高過白登。對民主黨、共和黨的愛恨，華裔有錯綜複雜情緒，頗有意思。

FDA叫停新冠病毒血漿療法 川普轟政治化

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上周曾擬發出緊急准許，以血漿治療新冠病毒，但在國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)及「國家過敏與傳染病研究院」(NIAID)主任佛奇(Anthony S. Fauci)等專家提出反對意見，認為用血漿治療的數據太薄弱後，FDA最終暫停這個緊急准許。

與總統大位擦身而過 希拉蕊：美國需要一場壓倒性勝選

美國前國務卿希拉蕊19日晚間在民主黨全代會上發表談話，替總統候選人拜登（Joe Biden）與副總統候選人賀錦麗（Kam...

熱門新聞

61歲婦人「少女級外表」被路人搭訕 真實職業嚇壞網友

他「大學畢謊稱高中畢」當上公務員 24年後被揭發開除

一文看懂哈利梅根新書內幕！被凱特當透明 非裔血統遭羞辱

剛批完川普！柯林頓與淫魔出遊照曝光 被害女子幫他揉肩

羅傑斯：美股…等著爆破的泡沫

俄反對派領袖納瓦尼失去意識 疑似被下毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。