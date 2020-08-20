快訊

南韓國情院：金與正受託「掌握國政」為金正恩分憂

真正的代理戰爭：從釣魚台衝突看國軍無人機作需想定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】民主黨全力搶攻 反川普情緒「嫁接」美國夢

聯合報 / 本報記者張文馨╱即時報導
美國民主黨全代會進入第三天。圖為民主黨總統參選人拜登（右），以及副總統參選人賀錦麗（左）。 法新社
美國民主黨全代會進入第三天。圖為民主黨總統參選人拜登（右），以及副總統參選人賀錦麗（左）。 法新社

美國民主黨全代會進入第三天，由砲聲隆隆到感性訴求，從希拉蕊、歐巴馬賀錦麗，均是能言善道的政治人物，異口同聲訴求美國願景，批評現任總統川普的聲音仍在，更多的是訴求美國美好願景，試圖將社會上強勁的「反川情緒」嫁接到「美國夢」上，民主黨策略明確，盼不支持川普的「票票入匭」，這招轉換戰場，恐讓善於宣傳攻防的美國總統川普頓失著力點。

民主黨全代會開幕，前第一夫人米雪兒批評川普不適任美國總統，川普立即跳腳在推特反擊歐巴馬做很差，否則他也不會入主白宮；川普此舉意在鞏固支持者情緒，創造善戰敢戰的形象。

可以明顯從全代會上大咖演講感受到，民主黨正在將批評川普的不是，導向「投票就能改變未來」的美好想像。

一方面是，川普施政優劣，實在毋需民主黨宣傳，美國民眾都看在眼裡，反應在民調上。其次，即便川普的施政不滿意度持續突破五成，拜登的支持度也沒有持續成長，兩人差距反而縮小，也就是說，民主黨光靠反川情緒哄抬，恐怕已達催票上限。

與其砲口對內，賀錦麗帶頭以母親經驗為號召，喚起美國移民的記憶，從戀愛到成家，從求學到工作，賀錦麗也說自己身為移民二代，受到種種美國所給予的機遇和自由，這些人正是川普的移民政策上最不受歡迎人物。

民主黨全代會上，也透過普羅大眾點出美國還有女權和槍枝暴力等問題，堪稱情節緊湊，內容紮實，點出問題、訴求美國願景，都讓熱愛攻防的川普頓失著力點，不容易回擊。

但全代會還有最後一天，拜登將壓軸發表被提名演說，若拜登無法讓「夢境」回歸「現實」，提出實在的對策方向，端出政策牛肉，民主黨的嫁接工程恐怕不到24小時就要宣告無效；民主黨這一步，意在框住川普反擊能力，也有逼發拜登潛力的意味。

川普 民主黨 拜登 歐巴馬 賀錦麗

延伸閱讀

世報社論／華裔對川普既愛又厭 投票陷入矛盾

砲轟郵局後 川普又批集票箱易舞弊

阿聯同意與以色列建交 川普預期沙烏地將跟進

白宮顧問：川普欲阻止中國從TikTok交易案獲益

相關新聞

美民主黨通過2020黨綱 信守台灣關係法未見一中政策

美國民主黨全代會公布2020年黨綱指出，民主黨將信守「台灣關係法」，但未如2016年黨綱提及「一中政策」；黨綱亞太區域部...

剛批完川普！柯林頓與淫魔出遊照曝光 被害女子幫他揉肩

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）才剛在民主黨全國代表大會（DNC）上抨擊川普不適任，外媒馬上就曝光多年前柯林...

【重磅快評】民主黨全力搶攻 反川普情緒「嫁接」美國夢

美國民主黨全代會進入第三天，由砲聲隆隆到感性訴求，從希拉蕊、歐巴馬到賀錦麗，均是能言善道的政治人物，異口同聲訴求美國願景...

紐約健身房將開放 專家憂疫情回溫

紐約健身房即將重啟，專家憂疫情恐會回溫！紐約州長日前表示，紐約州的健身房最快於24日重新開始營業，但人數必須限制在原有的三分之一以下...

《港區國安法》威脅師生安全 美名校課程加警語

中國在香港施行《港區國安法》至今已超過一個月，而國安法的效力也逐漸延伸至美國的大學校園。根據《華爾街日報》周三 (8月19日)報導，普林斯頓大學政治系的助理教授楚克斯...

華郵： X世代賀錦麗 有助縫合老青兩代裂痕

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala D. Harris)獲民主黨提名為副總統候選人，「華盛頓郵報」日前刊登專欄，慨嘆並盛讚早該起而掌權的X世代選民...

團結只演到選前！拜登若勝選 民主黨路線之爭才要開始

憑著「擊敗川普」與讓美國在疫情之後東山再起的明確訴求，前副總統拜登(Joe Biden)在民主黨初選勝出後，整合了山頭林立的黨內派系。只不過...

華爾街日報：美要求EHA提繳武漢病毒研究所合作資料

華爾街日報獨家披露，國家衛生研究院(NIH)已要求紐約非營利組織「生態健康聯盟」(EHA)，必須交出與中國武漢病毒研究所合作的相關研究資料，才可獲得研究經費。

世報社論／華裔對川普既愛又厭 投票陷入矛盾

蓋洛普(Gallup)民調發現，全美25%民眾認為，川普、白登都不是好總統人選。您是25%的其中之一嗎？撇開兩黨各擁其主，今年大選華裔選民支持對象，恐有歷年罕見的分歧。依過去經驗和民調，約65%華裔支持民主黨，其餘35%支持共和黨或中間派。但隨著大陸新移民增加，2016年川普崛起後，目前網路言論，華人支持川普聲音遠高過白登。對民主黨、共和黨的愛恨，華裔有錯綜複雜情緒，頗有意思。

FDA叫停新冠病毒血漿療法 川普轟政治化

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上周曾擬發出緊急准許，以血漿治療新冠病毒，但在國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)及「國家過敏與傳染病研究院」(NIAID)主任佛奇(Anthony S. Fauci)等專家提出反對意見，認為用血漿治療的數據太薄弱後，FDA最終暫停這個緊急准許。

與總統大位擦身而過 希拉蕊：美國需要一場壓倒性勝選

美國前國務卿希拉蕊19日晚間在民主黨全代會上發表談話，替總統候選人拜登（Joe Biden）與副總統候選人賀錦麗（Kam...

砲轟郵局後 川普又批集票箱易舞弊

2020年大選在疫情影響下，擴大通訊投票儼然已成一股不可逆趨勢；川普總統連續數周強力批評美國郵局後，現在又盯上地方選務機關為方便民眾繳回選票而設置的集票箱(ballot drop boxes)，在推特發文指稱「選舉舞弊」。

熱門新聞

61歲婦人「少女級外表」被路人搭訕 真實職業嚇壞網友

他「大學畢謊稱高中畢」當上公務員 24年後被揭發開除

陸大使訪吉里巴斯踩30童「人體地毯」照片流出 引國際議論

商品大王羅傑斯：美股是一個「等著破滅」的泡沫

日媒：武田擬售合利他命等非處方藥事業 價碼逾700億元

一文看懂哈利梅根新書內幕！被凱特當透明 非裔血統遭羞辱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。