【重磅快評】民主黨全力搶攻 反川普情緒「嫁接」美國夢

美國民主黨全代會進入第三天，由砲聲隆隆到感性訴求，從希拉蕊、歐巴馬到賀錦麗，均是能言善道的政治人物，異口同聲訴求美國願景，批評現任總統川普的聲音仍在，更多的是訴求美國美好願景，試圖將社會上強勁的「反川情緒」嫁接到「美國夢」上，民主黨策略明確，盼不支持川普的「票票入匭」，這招轉換戰場，恐讓善於宣傳攻防的美國總統川普頓失著力點。

民主黨全代會開幕，前第一夫人米雪兒批評川普不適任美國總統，川普立即跳腳在推特反擊歐巴馬做很差，否則他也不會入主白宮；川普此舉意在鞏固支持者情緒，創造善戰敢戰的形象。

可以明顯從全代會上大咖演講感受到，民主黨正在將批評川普的不是，導向「投票就能改變未來」的美好想像。

一方面是，川普施政優劣，實在毋需民主黨宣傳，美國民眾都看在眼裡，反應在民調上。其次，即便川普的施政不滿意度持續突破五成，拜登的支持度也沒有持續成長，兩人差距反而縮小，也就是說，民主黨光靠反川情緒哄抬，恐怕已達催票上限。

與其砲口對內，賀錦麗帶頭以母親經驗為號召，喚起美國移民的記憶，從戀愛到成家，從求學到工作，賀錦麗也說自己身為移民二代，受到種種美國所給予的機遇和自由，這些人正是川普的移民政策上最不受歡迎人物。

民主黨全代會上，也透過普羅大眾點出美國還有女權和槍枝暴力等問題，堪稱情節緊湊，內容紮實，點出問題、訴求美國願景，都讓熱愛攻防的川普頓失著力點，不容易回擊。

但全代會還有最後一天，拜登將壓軸發表被提名演說，若拜登無法讓「夢境」回歸「現實」，提出實在的對策方向，端出政策牛肉，民主黨的嫁接工程恐怕不到24小時就要宣告無效；民主黨這一步，意在框住川普反擊能力，也有逼發拜登潛力的意味。