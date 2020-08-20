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紐約健身房將開放 專家憂疫情回溫

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
紐約州宣佈即將有限度開放健身房，但公衛單位並不贊成。（Photo by Danielle Cerullo on Unsplash）
紐約州宣佈即將有限度開放健身房，但公衛單位並不贊成。（Photo by Danielle Cerullo on Unsplash）

紐約健身房即將重啟，專家憂疫情恐會回溫！紐約州長日前表示，紐約州的健身房最快於24日重新開始營業，但人數必須限制在原有的三分之一以下，且全程要戴口罩。然而媒體認為，疫情還未完全緩和，現在不是健身房重啟的好時機，並且在運動間根本戴不住口罩，加上器材共用，傳染風險相當大。

《The Cut》報導，雖然紐約已經逐步開放理髮廳等場所開放，並且要求嚴格遵守防疫規定，但公衛單位擔憂，開放的地方越多，會讓人越失去戒心，尤其其他州和世界各國已經開始面臨第二波疫情衝擊，曾經是疫情熱點之一、死亡慘重的紐約州，若不小心應對，疫情恐怕會反彈很快。

報導表示，紐約光是為了學校是否要正常開啟，已經爭執不下。支持開放者認為，兒童傳染率低，孩童回歸校園，才能讓父母安心工作，反對開放者則表示，學童雖然是低風險群，卻有可能將病毒傳染給年紀較大的教職員。《高譚》報導，數週前就已經有家長和老師齊聚街頭，抗議州政府重啟學校的決定。

既然學校開放都還沒有共識，開放健身房並非首要任務。雖然健身房經營者損失慘重，顧客渴望回到健身房，但健身房比起電影院等場所，風險程度不相上下。雖然健身房要求戴口罩，但戴口罩運動有害健康，運動成效也不佳，難以要求每位顧客乖乖戴口罩；報導也建議，在疫苗問世之前，民眾還是以居家或到空曠的戶外運動，較為安全。

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