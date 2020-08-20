《港區國安法》威脅師生安全 美名校課程加警語

中國在香港施行《港區國安法》至今已超過一個月，而國安法的效力也逐漸延伸至美國的大學校園。根據《華爾街日報》周三 (8月19日)報導，普林斯頓大學政治系的助理教授楚克斯(Rory Truex)在「中國政治」這門課的教學大綱上，特別注明「本課程恐涉及被中國政府視為政治敏感議題的內容」。

他向《華爾街日報》表示：「美國學者不該自我審查。作為專門教授中國相關科目的學者，如果我們因害怕激怒中國政府而停止在課堂中提到天安門或新疆等敏感議題，那麼我們就輸了。」

他說自己也會讓學生可以用代號而非真名繳交作業，並以盲評分的方式來批改學生作業，藉此確保學生在發表特定言論時，不會惹上麻煩。

無獨有偶，在哈佛商學院教授政治學的任美格 (Meg Rithmire) 即將於新學期教授一門必須課程，課程內容會涉及閱讀被關押於新疆再教育營內維吾爾人所寫的日記，以及與香港跟台灣相關的議題。

任美格預計會在課堂中采取與楚克斯相似的策略。她告訴《華爾街日報》：「我不可能告訴學生『你們能在視訊過程中暢所欲言，且你會自由與安全能完全受到保障。』」

任美格説，哈佛商學院預計將豁免部分學生參與敏感話題的討論。由於課堂參與通常是美國大學課堂評分的其中一個指標，所以如果學生有豁免權的話，他們可以選擇不要參與特定敏感議題的課堂討論。

另外在安默斯特學院 (Amherst College)，一名教授為了確保學生在課堂中能暢所欲言，決定讓學生以匿名方式在網上交談。而哈佛商學院為了能降低部分學生面臨的風險，決定讓他們可以選擇不討論政治敏感問題。

美國賓州大學政治學系教授金駿遠 (Avery Goldstein) 說，一旦學生在網路上選了他的課之後，他將寄出教學大綱，並強調課程恐包含敏感內容。他說：「我們必須讓學生決定他們是否想上這堂課，因為最終是他們自己會受到影響。我會非常明白的告訴他們，我無力保護他們。」

目前任教於德州大學奧斯丁分校的錢喜娜 (Sheena Greitens) 在推特上寫道，很多中國學生因新冠疫情返回中國，並透過線上的方式上課。當中國政府可能監控線上課程時，在課程中參與敏感議題的討論可能會為他們帶來麻煩。

名校教授備感威脅

除了學生受到影響，由於大部分美國大學在即將到來的新學期將以線上方式授課，這代表許多在中國或香港的學生將透過視訊與在美國的同學一同上課，而這也讓一些學者擔憂上課內容被特定學生錄影，並輾轉傳到中國官員手中。

楚克斯表示：「中國一直以來對西方記者與學者都充滿敵意，國安法進一步加深了這個敵意。」

錢喜娜則指出她過去做過的一項調查發現，大多數教授與中國相關科目的學者往往必須應付很棘手的議題，而他們的大學往往不會提供任何實際協助。

愛爾蘭都柏林大學國際關系與政治學院的助理教授杜考斯基思 (Alex Dukalskis) 也在推特上發文表示：「大多數教授中國相關科目的學者都必須自己承擔與學術自由相關的風險，大多數的高教機構都並未在這個領域提供教師協助。是時候高教機構的領導人開始重視這個議題。」

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