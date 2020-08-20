華郵： X世代賀錦麗 有助縫合老青兩代裂痕

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala D. Harris)獲民主黨提名為副總統候選人，「華盛頓郵報」日前刊登專欄，慨嘆並盛讚早該起而掌權的X世代選民，終於揚眉吐氣，並殷盼不執著一端的賀錦麗能幫忙縫補幾近仳離的美國社會。

華郵地方版主筆佩圖拉‧德佛拉克(Petula Dvorak)認為，現年55歲的賀錦麗出生於1964年10月，雖比大多數正經人口學家認為的X世代起始年1965早了三個月，但她的品味、嗜好及工作態度，實在是很徹底的X世代人。

一般認定，X世代指的是1965到1980出生的那群人，其特色在擅長調變、彈性十足，由類比到數位、雷根到歐巴馬，都過得平順無礙。X世代目前夾處在嬰兒潮世代的老年人，以及千禧世代的年輕人當中，而老、青兩代讓美國爭吵不休。

德佛拉克認為，川普這個嬰兒潮世代的總統，過去三年間算是把1980年代最爛的方面重演了一遍：跟色情片女星鬧醜聞、企業貪婪、光頭黨仇恨，讓美國人厭倦他們再當家作主了。

人口世代理論家已指出，社會想運作順遂，該由42到62歲的中生代主政；高齡人執著於他們童年的社會秩序及世界觀，而繼續掌權，那麼事態會脫離正軌。

職場專家也指出，目前嬰兒潮世代巴著職位不放，比以前各世代都要久，正撕裂就業市場的自然演化及收縮，也影響X世代更上層樓。

德佛拉克指出， 77歲的拜登若當選，將成為美國史上最高齡宣誓入主白宮的總統，而在此之前的紀錄，是70歲的川普。美國兩百多年歷史中，當上總統而年紀在61歲或更高齡的，只有十位。

德佛拉克指出，美國目前有個普遍感覺，就是社會處於「離婚」的邊緣，深深分裂，受困於文化戰爭，種種光景十足像是1979年電影「克拉瑪對克拉瑪」(Kramer vs. Kramer)。儘管已經坐六望七、坐七望八，嬰兒潮世代仍保有美國史上最高離婚率的紀錄；離婚率已降低的X世代人更執中而兩用，好比賀錦麗，正該挺身而出，出力彌補美國的裂痕。