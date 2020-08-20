民主黨黨綱移除「一中政策」 僅剩恪守台灣關係法

民主黨全國代表大會提名拜登為總統候選人，另一重要議程是通過2020年民主黨黨綱，在最新的92頁黨綱中，民主黨雖多次對中國強硬表態，但也表示不會通過「自我傷害式的單邊關稅戰或新冷戰陷阱」來實現對中政策戰略；但過去黨綱提及的「恪守一中政策和台灣關係法」，則只剩下「恪守台灣關係法」。

2016年黨綱指，民主黨恪守「一個中國」政策和「台灣關係法」，將繼續支持和平解決兩岸問題，這與台灣人民的意願和最佳利益一致。

但2020年黨綱表述變為，民主黨恪守「台灣關係法」，將繼續支持和平解決兩岸問題，這與台灣人民的意願和最佳利益一致。

此外，2020年黨綱對中國也著墨更多，亞太政策有大篇幅都在談論對中政策，表示民主黨將以美國國家利益和盟友利益為指導來應對中國，並將堅持對經濟、安全、人權等存在疑慮的方面反擊中共當局的行為，同時保護美國勞工不受中國不公貿易行為的傷害，將與全球盟友一起反擊中國或其他試圖削弱國際標準的國家。

相比之下，2016年黨綱僅六處提到中國，主要聚焦讓中國對不公平貿易負責、管控中國崛起，以及施壓中國限制北韓等，但同時也提到會在應對氣候變化、打擊核擴散等方面尋求合作計畫。

不過民主黨也在2020黨綱中強調，不會通過「自我傷害式的單邊關稅戰或新冷戰陷阱」的方式來實現對中政策的戰略，指這些錯誤只會過度誇大中國的份量，過度軍事化美國的政策，並傷害美國。

黨綱指出，美國必須自信對待美中關係，在自信領導國際社會的同時，也要在共同利益的領域尋求合作，並確保美中競爭不會危害全球穩定。

黨綱雖是不具法律或約束力的象徵性條文，但能代表一個黨派的政策總結，也是向選民傳達，如果拜登勝選，民主黨的著力方向。