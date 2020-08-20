團結只演到選前！拜登若勝選 民主黨路線之爭才要開始

憑著「擊敗川普」與讓美國在疫情之後東山再起的明確訴求，前副總統拜登(Joe Biden)在民主黨初選勝出後，整合了山頭林立的黨內派系。只不過，華爾街日報分析，如此團結榮景恐怕好景不長，11月3日大選後便難以維持，不管選舉結果誰勝誰負。

初選期間，幾位革新派候選人喊出的「全民聯邦醫療保險」(Medicare-for-all)、擴大免費上大學計畫、改革經濟以完全淘汰化石燃料等主張，拜登並未採納。民調顯示，拜登之所以在初選脫穎而出，主要是拜選民最在乎誰能贏過川普的關鍵之賜。

美國在今年3月爆發新冠病毒疫情後，在初選裡遭逢挫敗的民主黨進步派，再度找到發光發熱的舞台，從伊利諾州、紐約州、到密蘇里州的國會席次初選，革新派候選人紛紛一戰成名，擠下經驗豐富的政壇前輩。接下來，進步派計畫乘勝追擊，向拜登施壓，要求拜登當選後，必須將革新派提倡的某些政策付諸實現。

華爾街日報指出，從民主黨國會議員與選舉顧問的訪問中清楚得知，民主黨路線的內部之爭絕對沒有因為拜登贏得初選而落幕，只是彼此攤牌的時間點暫時往後挪。

某些黨內人士對拜登的期望，並不只是選贏川普而成為白宮的新主人而已，還要針對政府體制展開大破大立的基本改革。

護士出身，參與街頭抗爭後投入選舉的蔻瑞‧布希(Cori Bush)，本月初在密蘇里州初選一舉成功，打敗了擔任密州聯邦眾議員長達20年的民主黨國會老將克雷(William Lacy Clay Jr.)。布希說，如果拜登贏得大選，「有些事情是我個人非常希望看到的。」

她說：「或許有人覺得，我們接下來將悶不吭聲，應付了事，也就是變得聽命行事，可是那並不是我們的本色。」

在初選中支持佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、身為眾院「進步連線」(Progressive Caucus)共同主席的華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)說，支持拜登意味著將會敦促拜登推出帶有進步路線的政策平台，「等他執政之後，我們仍將持續推動。」