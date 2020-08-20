華爾街日報：美要求EHA提繳武漢病毒研究所合作資料

華爾街日報獨家披露，國家衛生研究院(NIH)已要求紐約非營利組織「生態健康聯盟」(EHA)，必須交出與中國武漢病毒研究所合作的相關研究資料，才可獲得研究經費。

EHA必須上繳的資料，包括新冠病毒的基因定序等。NIH還在官方信函中指出，EHA必須安排WIV接受第三方調查，檢視是否在2019年12月前就擁有新冠病毒。

根據華爾街日報取得的資料，NIH在4月就認定EHA「從事與目標和重點不符的工作」中止經費。

美方認為武漢病毒研究所疑點重重，表示EHA必須就一名研究人員的「消失」、2019年10月研驗室內手機流量突然降低，以及10月14至19日實驗室外被擺出路障等事件給出合理解釋。

2018年，美國駐中外交人員曾向國務院回報，警告進行邊服病毒實驗的WIV安全訓練不足；現在美方也要求EHA解釋。

報導指，「NIH獲報武漢病毒研究所進行的實驗，可能造成嚴重生化危機。」NIH院外研究副主任勞爾(Michael Lauer)在信中還寫道：「我們擔心武漢病毒研究所未達安全標準，而EHA也沒能負起監控合作單位的責任，以滿足獲得資助的條件。」

雖然缺乏直接證據，但川普政府緊咬新冠肺炎來自武漢的實驗室。獲得美國政府經費補助得單位，有責任監控子單位，確保經費妥善運用。

2004年起EHA與武漢病毒研究所合作研究中國蝙蝠身上的新冠病毒，和其如何感染人類。2014年，EHA獲得國家過敏和傳染病研究院(NIAID)340萬元，持續與中方合作蝙蝠和病毒相關研究。

武漢病毒研究所在前四年每年自EHA收到13萬3000元的補助，第五年獲得6萬6000元。去年NIAID宣布，接下來的五年將資助EHA 370萬元。

不過EHA主任達斯札克(Peter Daszak)卻表示，目前手上沒有NIH要求的資料。