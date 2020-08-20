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與總統大位擦身而過 希拉蕊：美國需要一場壓倒性勝選
美國前國務卿希拉蕊19日晚間在民主黨全代會上發表談話，替總統候選人拜登（Joe Biden）與副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）站台；她以自己2016年選戰為例，說這不是另一場「早知道就應該怎麼樣」（woulda coulda shoulda）的選舉，呼籲民眾踴躍投票，因為美國需要一場有壓倒性結果的選舉。
希拉蕊2016年代表民主黨出戰，得票超過對手川普足足300萬票，但終由川普拿下過半選舉人票，希拉蕊與總統大位失之交臂，也錯過了創造歷史的機會，若勝選，她將是美國史上首位女性總統；如今，希拉蕊重回選舉舞台，卻是替「史上首位亞非裔女性副總統候選人」站台，替政治新秀賀錦麗抬轎。
希拉蕊說，她曾經希望川普可以成為一個更好的總統，美國需要一位總統，身在白宮仍能對社區展現憐憫、決斷和領導力的總統，美國需要這樣的領導者，需要拜登與賀錦麗。
希拉蕊說，過去4年，她常常聽到民眾說，「我沒意識到他（指川普）到底有多危險」、「我希望可以回到過去終結此事」，或者「我應該去投票的」；這不能是另一場「早知道就應該怎麼樣」（woulda coulda shoulda）的選舉，她呼籲民眾，無論如何一定要投票，並說服身邊的人投票。
希拉蕊以自己為例，她說，拜登與賀錦麗可以再贏得300萬張選票，但仍可能輸掉大選，美國需要一個壓倒性的結果，讓川普無法偷走選舉。
她說，賀錦麗是牙買加移民和印度移民的美國女兒，是民主黨提名的副總統，這是美國的故事，代表打破障礙和擴大可能性。她呼籲年輕人，不要放棄美國，如今仍有機會讓美國更加公正與平等，11月的選舉是共同變得強壯、集體治癒，並贖回國家靈魂和希望的時刻。
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