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成為美副總統候選人 賀錦麗疾呼「種族主義沒有疫苗」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)19日在德拉瓦州首府威明頓市的民主黨全代會上，接受民主黨副總統候選人提名後，發表演講。(取材自YouTube)
加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)19日在德拉瓦州首府威明頓市的民主黨全代會上，接受民主黨副總統候選人提名後，發表演講。(取材自YouTube)

民主黨全代會19日正式提名加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副總統候選人，賀錦麗不僅是首位亞非裔，也是首位女性副總統候選人，賀錦麗在被提名演說中感性訴求美好未來，她說，美國正受種族主義的病毒侵襲，且「種族主義沒有疫苗」，需要大家付諸行動。

大會主席宣布提名後，賀錦麗在德拉瓦州威爾明頓市（Wilmington）發表現場演說，賀錦麗背後為美國國旗和各州的州名，底下的記者依照6英尺的社交距離落座，採訪這場疫情下的被提名演說。

賀錦麗花了一些時間描述自己的母親、乳癌專家葛佩蘭（Shyamala Gopalan Harris），並說自己一生的價值觀均受母親影響，因此踏上從政之路，「我希望她今晚也在這裡，但我相信她正在看著我。」賀錦麗的母親2009年在加州逝世。

「她可能從沒想過，有一天我站在這裡對大眾說出：『我接受您的提名，成為美國副總統候選人。』」賀錦麗說。

賀錦麗表示，「我們國家的願景是一個有愛的國度，無論我們的外貌、無論我們來自何處，及無論我們愛誰，在這裡都能受到歡迎；在這個國家，即便我們無法在每個細節上都達成共識，但總能團結在基礎信念之下—每個人都擁有無限價值，值得珍愛、尊嚴與尊重。」

「這是一個我們相互關注彼此，共同面臨挑戰與慶祝勝利的國家，如今這個理想國度遠去，因川普領導失敗，已犧牲生命和生計。」賀錦麗說。

賀錦麗說，雖然新冠病毒影響所有人，但實際上，非裔、拉丁裔與原住民受苦和死亡的比率更高，這不是巧合，這是結構性的種族不公，普遍存在教育、健康照護、工作安全和住房等領域，也存在在司法系統，就是警察濫權的問題。

賀錦麗說，這種病毒沒有眼睛，卻是確切了解，美國民眾怎麼看待及對待彼此，「種族主義沒有疫苗」，必須付諸行動。

賀錦麗說，美國正在處在一個轉捩點，大家必須選擇一位總統，他將帶來某些不同、帶來更好的未來、做重要的工作，一個能團結所有人的總統，團結非裔、白人、拉丁裔亞裔和原住民，去實現大家共同期望的未來，大家必須選擇拜登

賀錦麗暗批川普「以人民悲劇為政治武器」，她說，拜登會帶領大家終結疫情大流行，除去種族不公，重建美國，實現願景。

55歲的賀錦麗搭配77歲的拜登，若兩人在11月勝選，將是「最年長的總統」與「首位有色人種的女性副總統」的組合。

在賀錦麗演說結束，拜登從舞台旁邊出現替賀錦麗加油，大螢幕上則出現各地的女性支持者，在鏡頭那一端恭賀並支持賀錦麗。拜登預計在20日晚間，發表被提名演說。

賀錦麗 拜登

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