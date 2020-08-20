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世報社論／華裔對川普既愛又厭 投票陷入矛盾

世界日報 / 社論
美國總統川普17日在明尼蘇達州Mankato對支持者演說。美聯社
美國總統川普17日在明尼蘇達州Mankato對支持者演說。美聯社

蓋洛普(Gallup)民調發現，全美25%民眾認為，川普、白登都不是好總統人選。您是25%的其中之一嗎？撇開兩黨各擁其主，今年大選華裔選民支持對象，恐有歷年罕見的分歧。依過去經驗和民調，約65%華裔支持民主黨，其餘35%支持共和黨或中間派。但隨著大陸新移民增加，2016年川普崛起後，目前網路言論，華人支持川普聲音遠高過白登。對民主黨、共和黨的愛恨，華裔有錯綜複雜情緒，頗有意思。

傳統上，民主黨較凸顯為少數族裔和弱勢群體爭權利的作為。數十年來非裔民權運動，爭取黑白族裔平等、投票權和平權法案，即使共和黨貢獻不少，民主黨卻搶占功勞，所以九成以上非裔選票流向民主黨，其他少數族裔挺民主黨也呈一面倒；從各地華裔競選公職成功者八、九成是民主黨籍，可見一斑。

但川普崛起、大陸新移民劇增，顛覆上述傳統生態，華人支持川普與共和黨的比率比想像中高，推測應和幾大因素有關。一，民主黨意識形態接近社會主義，很多大陸華人受夠中共社會主義吃大鍋飯的壞處，對左派深惡痛絕，加上近年民主黨政策路線向極左靠攏，「左棍」形象讓民主黨失去部分華人的支持。

二，民主黨比共和黨更強調人權和平等，大政府主義下偏好增稅、劫富濟貧，搞齊頭式平等，赤字增高，中產階層感受被剝幾層皮。民主黨主政各州和城市福利氾濫浪費，鼓勵懶惰，和華人傳統格格不入；強調保護人權，小罪不罰、釋放輕罪犯，導致治安惡化，法律保護壞人、好人受害。大學入學申請太強調平權和族裔配額，華裔子弟入名校門檻屢被拉高，立法傷害華裔平等就學權利。加州是典型例子，常被譏為「失敗的政府」。

三，今年黑白警民衝突和「黑人的命也是命」(BLM)運動，各地打砸搶和縱火等行徑，恍如無政府狀態，都發生在民主黨執政的州市，加深保守派華人對自由派的排斥，一些華人立場與川普和保守派白人親近。

四，多數華人移民來美想落地生根，深愛美國，恨鐵不成鋼，真心希望美國再度偉大，自然認同川普的振興美國政策，寧願忽略川普超乎尋常的粗俗言論和魯莽作為，更不在乎川普處處針對中(共)國，也要支持他。網上許多華人為川普辯護，幾乎已放棄理性思辨，流於盲目，和中西部白人川粉無條件支持，「即使川普在紐約第五大道開槍殺人都沒關係」一樣。

當然，反民主黨的華人，很多人不知也不細究美國民權運動過程的艱辛，民主黨與非裔、各少數族裔曾站一起，向保守派爭取平等權利；80年代華裔陳果仁父子被誤為日本人以球棒打死後，和陳家一起開記者會控訴暴行的，是非裔民權牧師夏普頓等人。一些華人因厭惡民主黨，常帶著種族歧視眼鏡，譬如稱白登副手賀錦麗是「印度婆娘」，稱歐巴馬是「黑8」，更誤認自己是僅次於白人的模範族裔，高出非裔、西裔一等的「黃白種人」，抱落伍的種族觀念而不自知。

川普以強硬手段遏制中共，獲許多華人認同。他們擔憂白登一旦上台，將扼殺川普的反中共政策。反共立場的台港移民，非常支持川普政府的友台政策(但和支持台獨有別)，或聲援港人爭取自由民主的做法，即使無法接受川普魯莽、任性和粗俗作風，但權衡輕重利害後，還是力挺川普。

同樣，民運人士、對文革等運動深惡痛絕，或政治覺醒的大陸新移民，很多人更支持川普。他們反對中共一黨專政、扼殺民主自由，希望美國施壓促使中共倒台或有良性變革，讓中國能變正常國家，真正受世人尊敬，而不是被外人鄙夷提防。在挺美國和母國民族感情之間雖有矛盾，卻毅然選擇前者，寧可忍受川普的缺點，也想讓共和黨的政策持續。

華裔在美中激烈交鋒下，近年常在民族認同、祖國情結或美中價值觀選擇之間，出現糾結矛盾。有人因美國的「仇中」政策而痛恨川普；有人擔憂白登中國政策不明確，寧可支持有缺陷的川普。當然，認為川普、白登都不是理想總統者也大有人在。

華人對川普、白登的愛憎情結，構成複雜政治光譜，民主黨的優勢消褪。川普和白登的民調差距正在縮小，中共想伺機影響美國大選，但現實是華裔選民約占全美1%多，根本上難撼動大局；而無論支持誰，至少我們有權選擇全球最有權勢的總統，應備加珍惜。

川普 民調

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