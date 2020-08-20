FDA叫停新冠病毒血漿療法 川普轟政治化

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上周曾擬發出緊急准許，以血漿治療新冠病毒，但在國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)及「國家過敏與傳染病研究院」(NIAID)主任佛奇(Anthony S. Fauci)等專家提出反對意見，認為用血漿治療的數據太薄弱後，FDA最終暫停這個緊急准許。

NIAID臨床主任萊恩(H. Clifford Lane)表示，由於當局要審核更多的數據，因此暫時擱置有關准許，但在不久的將來仍或會批准。

一些新冠病毒感染者痊癒後產生抗體，研究人員就利用他們捐贈含有抗體的血漿來診治其他感染者，他們的做法得到總統川普稱讚及支持。

不過在臨床試驗中，尚未證明血漿是否真的可以幫助人們抵抗新冠病毒。

柯林斯、佛奇等多位疾控專家上周要求暫停使用血漿治療，理由是由馬友診所(Mayo Clinic)研究所得的數據過於薄弱，不足以成為緊急准許的理據。

馬友診所的研究計畫，獲得聯邦政府資助，向6萬6000多名確診者注射含有抗體的血漿，然後收集有關數據。

FDA在19日宣布暫時停止使用血漿治療後，發言人拒絕進一步評論，但川普的反應極為憤怒，指FDA的決定是出於政治動機。

川普指責有些人不想迅速去治療，而是想拖到11月3日大選之後。

在新冠肺炎大流行下，FDA可以無需完整的數據下，批准某些藥物用作治療，然而這也是一個令FDA感到頭疼的問題，例如早期它緊急批准治療瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)與氯奎寧(chloroquine)，但證實不僅無效，而且並可能有中毒可能之後，最終將之作廢。因此，難以確定血漿療法是否也會出現同樣問題。

馬友診所在沒有確認隨機試驗結果的情況下，就急於宣布血漿治療有效的做法，不少高級衛生官員私下已表示擔憂。