砲轟郵局後 川普又批集票箱易舞弊

2020年大選在疫情影響下，擴大通訊投票儼然已成一股不可逆趨勢；川普總統連續數周強力批評美國郵局後，現在又盯上地方選務機關為方便民眾繳回選票而設置的集票箱(ballot drop boxes)，在推特發文指稱「選舉舞弊」。

繼郵局系統後，川普17日在推特發文點名批評集票箱說：「誰將拿取這些選票，這些選票在計票之前又會經過什麼處理呢？選舉舞弊？對國家真是很不利。應該只接受缺席投票而已！」川普17日在白宮也對媒體記者說，想確保這場大選「不會被人偷走」。

以州內所有大小選舉早已全面採行通訊投票的俄勒岡州為例，選民除了可以使用通用須有親筆簽名的加密信封將選票寄回選務機關外，還可以直接把選票投入設置於警局、圖書館等地點的上鎖集票箱，選務機關則定期派員收取票箱內的選票，送交查驗與計票。

積極尋求連任的川普在選前倒數幾個月之際猛批通訊投票「容易作弊」，川普任命的新任郵政總局長德喬伊(Louis DeJoy)今年6月上台後則祭出多項壓縮成本手段，包括不准員工報加班費，對於來不及投遞的郵件則延後處理，導致大量通訊投票恐將面臨無法在計票截止前寄達選務機關的危機。

為了避免郵寄選票出現耽擱，某些州政府未雨綢繆，研擬增設集票箱，讓選民直接將選票交回，不必透過郵遞。紐約時報報導，康乃狄克州、維吉尼亞州、賓州等選務主管都增加收取缺席投票、通訊投票的集票箱，新澤西州則宣布今年大選期間全州將增設至少105個集票箱。

不過，共和黨地方主管則顯得對增設集票箱較不積極；俄亥俄州共和黨籍州務卿拉羅斯(Frank LaRose)指出，無法允許每郡設置超過一個集票箱。

川普17日在威斯康辛州說：「我們唯一可能在這場選舉輸掉的可能，就是因為選舉作弊。」對於媒體詢問，川普談話是否意味如果敗選將拒絕認輸，白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)19日並未明確答覆，僅表示，「總統多次強調，會看到時候的狀況而定」。

前國家安全顧問波頓(John Bolton)18日在「全國記者俱樂部」(National Press Club)舉辦的座談會上表示，川普聲稱唯有選舉舞弊才可能敗選的說詞，讓人不安。

波頓說，川普的談話就跟威權體制的政權一樣，故意散布選舉不公的謠言，以達到繼續掌權的目的。他說：「如果在選前就先放話，指稱只有我選贏才算公平的選舉結果，這就值得我們提高警覺了。」