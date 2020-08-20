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通訊票爭議 民主黨擬改呼籲民眾使用集票箱

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合19日電
川普總統連續數周強力批評美國郵局。 美聯社
川普總統連續數周強力批評美國郵局。 美聯社

美國郵政總局(USPS)的爭議讓部分民主黨和地方選舉官員重新思忖11月大選的通訊投票策略，可能改呼籲民眾使用集票箱；另外，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)與USPS局長德喬伊(Louis DeJoy)商談後表示，德喬伊無意取代分信機、藍郵筒等關鍵郵務基礎建設，並將把與選舉相關的改革計畫延後施行，且允許職員加班處理急件。

2020大選原本應該是全國最大規模的通訊投票試驗，但川普總統不斷痛批通訊投票恐有舞弊之嫌，加上USPS改革可能延誤送信，讓不少選民擔憂且困惑。

民主黨官員幾周前自豪在初選時的通訊投票成果，如今這些白登支持者的選票可能流失。

賓州等選情激烈的州已表示，選票郵務營運可能無法在11月3日投票當天取得結果。

「我們考慮告訴選民，如果未在10月15日寄出選票，就改為親自投票或放到集票箱。」費城郊區人口最多的蒙哥馬利郡(Montgomery County)民主黨主席佛斯特(Joe Foster)說：「我們希望確保每一票都有算到。」

佛州、北卡羅來納州的地方民主黨領袖已呼籲選民提前幾周寄出選票，或改親自投票。

德喬伊18日宣布，已準備處理好因應各項選務郵件，並將於10月1日啟用「備用資源」，以滿足任何前所未見的需求。

波洛西與德喬伊商談後，發表聲明表示，德喬伊已同意延後郵政改革計畫，並全力處理選務郵件，但「延後改革不全然足夠，且難以彌補已造成的傷害」。

許多民主黨人不相信德喬伊能讓獨立的政府單位恢復公平服務，他擔任局長前曾為川普陣營的主要大金主。

羅德島州民主黨國會眾議員席希林(David Cicilline)說：「把你(德喬伊)撤掉的郵筒、分信機、郵車和縮減的上班時間還來，這份清單還很長。」

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