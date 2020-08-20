郵局250億紓困案 眾院本周表決 參院恐難過關

國會眾院民主黨19日公布一項計畫，要求美國郵局當日處理選票，並給予財政拮据的郵局250億元預算，緩和川普總統盟友、美國郵政總局(USPS)局長德喬伊(Louis DeJoy)對郵局的改革計畫造成的影響。

路透報導，民主黨領導的眾院預定22日投票，但參院由共和黨把持，此法案在參院過關希望渺茫。

這項法案將避免郵局實施今年通過、改變服務內容的多項政策。

民主黨等批評者譴責川普試圖癱瘓郵局處理通訊投票的能力，因為他的民調支持率不及民主黨對手白登。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)說，郵局有足夠的資金，包括國會今年稍早批准的100億元信用額度；他說白宮對於支持郵局的250億元經費抱持「開放」態度；國會兩黨和白宮對於最新一波紓困法案爭論不休。

面對猛烈批評，6月接任USPS局長職務的川普大金主德喬伊18日宣布，將把民主黨議員和州檢察長認為會影響通訊投票的改革政策，延到選後進行。

受到電郵和社群媒體使用普及的影響，郵局財務長期窘迫，2007年以來虧損800億元，其中6月30日截止的3個月損失22億元。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)要求USPS理事會(USPS Board of Governors)公開德喬伊與選舉相關，以及與川普和財政部長米努勤(Steven Mnuchin)在選舉過程中扮演角色的所有資料。

該理事會5月表示，審查200多名候選人後，縮小名單至50人，並在首輪訪談後再刪到十多人，並邀請七人二次面談。

川普屢次在沒有證據的情況下，宣稱通訊投票容易造假，但通訊投票並非新的選舉方式，川普本人今年在佛州就已申請使用通訊投票。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)說，白宮未涉入郵政改革；財政部和郵局尚無回應。