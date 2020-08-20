美正式通知香港 中止引渡與船舶免稅等三項雙邊協議

美國周三（19日）正式通知香港，美國已經暫停或中止三項雙邊協議。美國國務院在一項聲明中表示，中止的協議包括：移交逃犯、移交被判刑人員，以及國際船舶營運對等實施所得免稅等三項。

路透報導，美國總統川普上個月下令終止香港的經濟優惠特殊地位，以懲罰中國大陸因實施港版國安法而對香港進行的、川普所謂的「壓迫行為」。隨後這幾項雙邊協議因而被宣布中止。

美國國務院發言人Morgan Ortagus說：「這些舉措凸顯了我們對北京決定實施國家安全法的深度關切，國安法壓制了香港人民的自由。」

路透引用分析人士評論，指稱美中關係現在已經惡化到幾十年來最糟糕的地步。