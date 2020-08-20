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遭歐巴馬夫婦聯手批不適任 川普細數政績反擊

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普。(美聯社)
川普。(美聯社)

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）19日晚間將在民主黨全代會上發表視訊演說，將批評現任總統川普沒盡總統職責且能力不足，只是拿總統一職來吸引外界注意；川普19日在全代會前夕舉行記者會，細數政績，並反批歐巴馬，「若你做得這麼好，我不會站在這裡（指白宮）。」

歐巴馬夫婦相繼批評川普不適任，對川普造成不小壓力；前第一夫人米雪兒（Michelle Obama）在民主黨全代會17日開幕日上批評川普「不適任總統」且「不堪託付」；歐巴馬19日在民主黨全代會發表演說，也將以前總統身分批評川普。

川普18日曾透過推特回擊米雪兒，指「若你老公做得好，川普不可能入主白宮」；他還挑剔米雪兒，說歐巴馬夫婦不是真心支持拜登，很晚才表態支持，且米雪兒發言沒有熱情，演說還是預錄的。

川普19日在白宮舉行記者會時，被問到歐巴馬的評論，他說，「我們有偉大的邊界築牆、有安全保障，還有備受好評的以阿和平協議，看看歐巴馬都做了什麼，他無能又可怕，在歐巴馬任內，經濟復甦史上最慢。」

川普說，美國經濟一直表現良好，直到新冠病毒發生，美國在他任內擁有史上最佳的經濟表現，且很快美國就會重現經濟榮景。

「若歐巴馬和拜登這麼棒，我不會在這裡，若不是他們兩個表現這麼糟，我不會競選總統，那我會很開心，我很享受我以前的生活。」川普說。

川普 歐巴馬

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