美國務院宣布 暫停與香港的引渡等三協議

川普總統18日赴亞利桑納州造勢，痛罵民主黨對手拜登的移民立場將導致前所未有的非法移民潮，他並向女性取得投票權100周年致敬，以爭取婦女選票的支持，其競選陣營發動「女性投川普」巴士巡迴之旅，川普則大力重打自己「法律與秩序」的訊息。

2020-08-19 13:00