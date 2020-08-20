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美國務院宣布 暫停與香港的引渡等三協議
美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，暫停或終止與香港的三項雙邊協議，包括移交逃犯、移交被判刑人士、與國際船舶營運收入互惠課稅寬免待遇；歐塔加斯表示，這些措施強調美國對對北京實施國安法的嚴重關切，該法摧毀香港人民自由。
歐塔加斯表示，在聯合國登記生效的中英聯合聲明下，北京自己對英國與香港人民承諾50年的自治，而中共以嚴厲手段侵害香港的高度自治；美國總統川普明確表示，美國將會據此以「一國一制」對待香港，並且對破壞香港人民自由的個人採取行動。
港版國安法6月30日生效，美國國務卿龐培歐在5月27日向國會遞交香港評估報告，認證香港不再享有高度自治；美國總統川普在5月底下令行政部門開始著手取消給予香港的特殊待遇，並揚言制裁陸港官員，白宮7月14日發布川普簽署的行政命令，暫停香港所有特殊待遇，包括貿易稅率、簽證、出口許可證豁免，均與中國大陸一致；美國國務院和財政部8月7日宣布制裁港府特首林鄭月娥等11名陸港高官。
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