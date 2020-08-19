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民主黨在線大會 拜登正式成為川普挑戰者

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美國時間本周二（8月18日），前美國副總統拜登（圖）在該黨在線全代會上獲正式提名，在11月的下屆總統選舉中挑戰現總統川普。路透
美國時間本周二（8月18日），前美國副總統拜登（圖）在該黨在線全代會上獲正式提名，在11月的下屆總統選舉中挑戰現總統川普。路透

美國時間本周二（8月18日），前美國副總統拜登在該黨在線全代會上獲正式提名，在11月的下屆總統選舉中挑戰現總統川普。

來自全美50州的代表們在主要以在線方式舉行的全代會第二晚作出這一決定。

通常情況下，各州會在大會現場宣布本州候選人所贏得的代表人票數。然而，鑑於發生新冠大流行，此次唱名程序在線舉行。

在來自全國各地的視頻上，民主黨代表們分別以各州的標志性場所為背景，解釋了他們何以支持拜登。

提名大會特意選在拜登的家鄉特拉華州（Delaware）州舉行。當晚，在所有代表唱名後，拜登首次出現在當地的一所學校，通過視頻向各位代表深深致謝。他夫人吉爾（Jill Biden）也發表了講話。

領導力很重要

民主黨全代會的第二晚會議主題是「領導力很重要」（Leadership Matters），蘊意拜登將成為國家重返正常狀態的標志性人物。

前總統比爾·克林頓、國務卿克裡以及共和黨籍的前國防部長鮑威爾都在提名大會上發了言。現年95歲的前總統卡特也短暫露面。

前總統克林頓在一段事先錄制的發言視頻上強調，"此時此刻，橢圓形辦公室本應是一個指揮中心，現在卻是一個風暴中心、混亂中心。但有一點從未改變--他（川普）堅決拒絕承擔任何責任、推諉責任。"

拜登曾在前總統奧巴馬2009至2017的任期內兩度擔任副總統。今年6月，他宣布已獲得黨內足夠代表人票，被提名為下屆總統總統候選人。此時，包括自稱社會主義者的桑德斯（Bernie Sanders）在內，拜登在初選時最強有力競爭者中的大多數人均已退出競爭。此次提名是拜登在1988和2008年兩度競爭提名受挫後的第三次。

本文章由德國之聲授權提供】

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