遭米雪兒批評 川普反嗆：你老公若做好，我不可能選上

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)17日晚間在民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)視訊連線的演說中,直指川普總統「不適任」、「並非人民足以託付的總統」,川普18日上午則在推特發文反擊寫道:「如果妳老公做得好,川普不可能選得上。」

米雪兒‧歐巴馬在演說中指出,川普缺乏同理心,白宮運作「一團亂」。她說,對美國來說,川普是「錯誤的領導人」,選民必須抱持攸關性命的迫切感,把票投給民主黨候選人拜登(Joe Biden)。

她指出川普的一連串缺點之後,引用了川普日前受訪時的爭議句子畫下句點:「就是這樣,不然要怎樣?」Axios新聞網站記者史汪(Jonathan Swan)本月初在專訪中問川普,平均每天有大約上千美國民眾染疫死亡之際,為何川普還說得出口「疫情已經獲得控制」,川普答道:「就是這樣,不然要怎樣?」(it is what it is)

川普18日上午對媒體表示,米雪兒‧歐巴馬演講是預錄的,「她根本不是現場演講,連拜登的名字也沒提到。」

稍早之前,川普18日早晨在推特發文寫道:「拜託有人跟米雪兒‧歐巴馬解釋一下,如果妳老公做得好,川普不可能選得上,入主美麗的白宮。」

川普在推文中也寫道:「拜登就是找來湊數的而已,這就是為什麼他們那麼晚才出來挺他,而且發言絲毫沒有熱情。」

對於米雪兒‧歐巴馬的「不適任」批評,川普在推文表示:「我跟我的行政團隊打造了史上最棒的經濟,笑傲全球,拯救數以百萬計的人命,我現在還要讓經濟更上一層樓。就業蒸蒸日上,那斯達克(NASDAQ)登上新高,接下來還有許多好消息。大家拭目以待!」

川普反批,歐巴馬與拜登執政期間,豬流感(H1N1 Swine Flu)的因應非常薄弱而可笑,「看民調就知道,非常慘。其中最大的差別在於,他們獲得腐敗的假媒體一路護航!」