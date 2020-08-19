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遭米雪兒批評 川普反嗆：你老公若做好，我不可能選上

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普。 圖／美聯社
美國總統川普。 圖／美聯社

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)17日晚間在民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)視訊連線的演說中，直指川普總統「不適任」、「並非人民足以託付的總統」，川普18日上午則在推特發文反擊寫道：「如果妳老公做得好，川普不可能選得上。」

米雪兒‧歐巴馬在演說中指出，川普缺乏同理心，白宮運作「一團亂」。她說，對美國來說，川普是「錯誤的領導人」，選民必須抱持攸關性命的迫切感，把票投給民主黨候選人拜登(Joe Biden)。

她指出川普的一連串缺點之後，引用了川普日前受訪時的爭議句子畫下句點：「就是這樣，不然要怎樣？」Axios新聞網站記者史汪(Jonathan Swan)本月初在專訪中問川普，平均每天有大約上千美國民眾染疫死亡之際，為何川普還說得出口「疫情已經獲得控制」，川普答道：「就是這樣，不然要怎樣？」(it is what it is)

川普18日上午對媒體表示，米雪兒‧歐巴馬演講是預錄的，「她根本不是現場演講，連拜登的名字也沒提到。」

稍早之前，川普18日早晨在推特發文寫道：「拜託有人跟米雪兒‧歐巴馬解釋一下，如果妳老公做得好，川普不可能選得上，入主美麗的白宮。」

川普在推文中也寫道：「拜登就是找來湊數的而已，這就是為什麼他們那麼晚才出來挺他，而且發言絲毫沒有熱情。」

對於米雪兒‧歐巴馬的「不適任」批評，川普在推文表示：「我跟我的行政團隊打造了史上最棒的經濟，笑傲全球，拯救數以百萬計的人命，我現在還要讓經濟更上一層樓。就業蒸蒸日上，那斯達克(NASDAQ)登上新高，接下來還有許多好消息。大家拭目以待！」

川普反批，歐巴馬與拜登執政期間，豬流感(H1N1 Swine Flu)的因應非常薄弱而可笑，「看民調就知道，非常慘。其中最大的差別在於，他們獲得腐敗的假媒體一路護航！」

川普 歐巴馬

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