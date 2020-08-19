憂不能郵寄投票 民主黨員紛湧向郵局

儘管川普派任的郵政總局長已承諾不會在選前「改革」郵局的營運，各地民主黨員仍擔憂不能郵寄投票，18日紛紛湧向各地郵局，抗議川普想方設法讓郵局來不及遞送全部選票，此外，有線電視新聞網(CNN)民調發現，多數民眾希望在11月3日前投票 。

CNN民調顯示，僅43%已登記選民願意選舉日當天投票，34%要郵寄和22%提前至投票所投總統選票的人，主要也是擔心今年的選舉，結果會延遲很久才揭曉，造成不安甚至混亂。

佛州、科羅拉多等州的民主黨員把18日當作「郵局行動日」，他們湧向各地郵局，表明保衛郵局以及選舉過程的意願，抗議川普不斷批評郵局、斷它金脈的作法。

聖彼得斯堡75歲的退休社工鮑曼(Leslie Bouwman)說：「我想，這是我這一生最可怕、最重要的一場選舉。」鮑曼並和50多名抗議者舉著「美國郵政不賣」、「踩死第45任總統(川普)」等字眼的牌子。

佛州民主黨聯邦眾議員柯瑞斯特(Charlie Crist)和卡斯特(Kathy Castor)也對川普「擋住美國人民的郵件」的作法，感到忿忿不平，兩人都連署一項給郵局足夠紓困金的法案，希望通過23日的票決。該法案讓郵局獲得250億元紓困金外，還禁止減少郵件處理機及郵箱。

在奧羅拉(Aurora)考察郵局業務的科羅拉多州聯邦眾議員克羅(Jim Crow)強調，郵務不僅事關選票的遞送，病患所需的服藥、老兵的生活費支票，都靠郵務人員及時遞送，郵局的服務，真是人民日用平常的必須，怎可一日無？

在丹佛郵局前面，民主黨聯邦眾議員德傑特(Diana DeGette)說，她收到1萬2000選民的電郵，表示他們擔心，郵件遭延誤的話，收不到支票和藥品，水電帳單的繳付也會出問題，關切郵局前途的人數，比關切彈劾川普的多兩倍。