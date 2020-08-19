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「只因投票就被定罪」川普特赦已故女權倡議者安東尼

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導

川普總統18日上午在白宮宣布為1906年過世的女權倡議者蘇珊‧安東尼(Susan B. Anthony)赦罪。為婦女投票權奠定法源的憲法第十九條修正案(19th Amendment)於1920年8月18日通過，今年剛好是100周年。

紐約時報報導分析，川普為安東尼赦罪的主要目的，是想分散社會大眾對於民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)的關注，同時也在這場選舉中盡力爭取女性選民支持。

有線電視新聞網(CNN)則分析，長久以來，保守派團體一直把安東尼視為指標人物，這是為何川普決定為她赦罪的主要原因。安東尼生前致力爭取婦女自由，是激進派的社運人士，但許多右翼組織卻聲稱安東尼「反對墮胎」，而且毫無沒有任何歷史資料足以佐證。

1820年出生的安東尼，17歲起便為了廢除奴隸制連署運動而奔走。她自1872年遭到逮捕，罪行是在總統大選時投票，當時的法律只允許男性有投票權。

安東尼被起訴後接受審判，法院裁定違法投票罪名成立，判處100元罰金。

川普17日先對記者透露說，即將為一位「非常、非常重要的人士赦免」，但拒絕說明細節。

川普18日則對記者表示，安東尼只是因為投票就被定罪，在世的時候從來不曾獲得赦罪，「不知道為何拖這麼久？」

自從川普上台之後，獲得赦免的名單當中不乏川普私交甚篤的人物，包括因為詐騙、妨礙司法而被判刑12年的媒體大亨布萊克(Conrad Black)，以及遭控妨礙國會調查的前任川普競選顧問史東(Roger Stone)。

以強制手段扣押移民而遭起訴的亞利桑納州前任警長阿帕約(Joe Arpaio)，2017年8月獲得川普赦免，是川普就職後第一個宣布赦免的對象。

川普 投票 紐約時報

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