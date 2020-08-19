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今年通訊投票太多 估選舉日當天沒結果

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
通信投票太多，官員預計選舉日當天不會有選舉結果，籲選民「耐心等」。 歐新社
通信投票太多，官員預計選舉日當天不會有選舉結果，籲選民「耐心等」。 歐新社

受到新冠疫情持續影響，選務官員預計今年選舉郵寄通訊投票比往年多很多，選舉日當天可能不會有選舉結果， 呼籲大家「心理要有準備，耐心等。」

紐約州6月初選投票，約有40%選票是郵寄的，比新冠病疫襲擊前增加幾乎11倍，有些選區足足過一個月後，才算出正確結果，惹得川普總統罵道，其中必有詐，應該重選。

11月大選預計更多州通訊投票數量會更多，華盛頓州共和黨籍州務卿魏曼(Kim Wyman)說，不在籍投票或通訊投票通常更費人工，因為選務人員必須核對信封上和選舉人冊上面的簽名，更須先打開信封、取出安全信封，再把選票拿出來。

魏曼說，如果兩黨實力相當，拜登還是川普贏，可能要等到11月中，甚至月底，才知道。

華盛頓、俄勒岡、科羅拉多、夏威夷和猶他州這五州，初選已幾乎全是通訊投票，等到11月正式選舉，為了讓選民不受病毒感染，這五州之外，加州、新澤西、內華達、蒙大拿和佛蒙特州加上華盛頓特區，也將自動郵寄選票給所有已經登記的選民。

等待計票完成，對參選人和熱衷的選民，也許不好過，但這不表示「其中必有問題。」

國土安全部負責網路計票安全的官員克瑞卜斯(Chris Krebs)說：「也許要好一陣子才會有正式結果，有些州可能更要等一些時間，才能宣布結果，請大家心理準備好，耐心等。」

科羅拉多州就是全用通訊投票的州，民主黨籍州務卿葛瑞斯沃爾德(Jenna Griswold)說，處理通訊投票確實要更長時間，但通訊投票比其他的投票方式更安全。

關鍵2016年總統選戰勝負的密西根、威斯康辛和賓州，今年也預期通訊投票大增，但三州都不准提前處理郵遞選票。

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