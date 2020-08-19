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眾院議長波洛西：新紓困案經費 民主黨願砍半

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合18日電
聯邦眾院議長波洛西說，為了針對新法達成協議並加速新冠病毒疫情紓困，國會民主黨人願意將疫情紓困法案經費減半。（美聯社）
聯邦眾院議長波洛西說，為了針對新法達成協議並加速新冠病毒疫情紓困，國會民主黨人願意將疫情紓困法案經費減半。（美聯社）

聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)18日說，為了針對新法達成協議並加速新冠病毒疫情紓困，國會民主黨人願意將疫情紓困法案經費減半，等到11月大選後再回來討論其他事項。

波洛西在線上接受政治新聞網站「Politico」訪問時說：「我們必須嘗試現在就達成協議；我們願意將法案金額減半，以滿足當前的需求；等到明年1月我們會再次提出來與他們討論；但現在我們可以將金額減半。」

波洛西的發言人哈米爾(Drew Hammill)稍後表示，波洛西所指的是先前表示願意「在中途與共和黨人達成協議，而不是將我們的法案經費減半」。

波洛西也說，她不想等到9月底才達成協議，屆時國會將需要根據資金達成協議，才能讓政府在自10月1日開始的下個聯邦財政年度維持運作。

民主黨占多數的眾院5月通過約3兆5000億元的紓困方案，參院共和黨人則於7月底提出1兆元的方案。

波洛西先前曾表示，民主黨願意將金額削減1兆元，只要共和黨願意增加1兆元；而民主黨領袖與白宮的協商卻自8月7日起停滯至今。

雙方仍有約2兆元的差距，在提供各級學校、各州與地方政府的資金，以及加碼失業救濟等方面存在巨大分歧。

川普政府主張採取所謂的「陽春版方案」(skinny approach)，通過較少的經費來解決雙方都同意的部分問題。

目前相關協商的一大癥結是，民主黨呼籲為各州與地方政府提供近1兆元紓困金，因為經濟陷入衰退後導致各地財政吃緊，但川普總統說此舉會獎勵他所說的經營不善的各州。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)與參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說，波洛西決定將民主黨原本紓困方案釋出250億元用作郵政總局(USPS)資金，可望成為協商開端。

麥康諾說，民主黨預計將於22日通過針對USPS的法案，參院不可能接受。

民主黨 共和黨 疫情

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