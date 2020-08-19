11月選舉攸關「我國存亡絕續」 川普：拜登將讓最大移民潮湧入

川普總統18日赴亞利桑納州造勢，痛罵民主黨對手拜登的移民立場將導致前所未有的非法移民潮，他並向女性取得投票權100周年致敬，以爭取婦女選票的支持，其競選陣營發動「女性投川普」巴士巡迴之旅，川普則大力重打自己「法律與秩序」的訊息。

美聯社18日報導，亞利桑納是2020年關鍵戰場州之一，川普抵達尤瑪(Yuma)機場停機坪，面對大批支持者，便砲火四射，稱11月選舉攸關「我國的存亡絕續」，拜登的移民方案將釋出世上前所未見的移民潮湧進美國，「真是瘋了」。

川普連續兩天出行，希望能遏止民主黨全國代表大會按理必會導致的拜登民調聲勢大增，另強調自己與拜登就移民議題的立場差異，而鞏固支持者。川普另向憲法第19修正案簽署100周年紀念致敬，試圖防止自己女性選票基本盤進一步流失。

川普在愛阿華州柏湍市(Cedar Rapids)市停留，聽取當地簡報上周雨災簡報；川普表示，自己前來力挺愛州，永遠支持該州。

川普在尤瑪大打移民牌，另聽取自己南方邊界牆的興建新進度；這是川普兩個月內第二次尤瑪行，想表達自己已履行2016年選戰重大的承諾。

川普另放話說，黑幫「MS-13」正在跑路，很多該幫頭目都已蹲在牢裡，川普政府正以空前的規模，把該幫分子遞解出境，但假如拜登勝選，那麼MS-13及其他犯罪幫派將大舉獲釋；川普團隊才是唯一能保護美國人民不受這些凶神惡煞危害的政府。

川普另當著支持者強調，自己履行加蓋美、墨邊境圍牆而由墨方付錢的選戰承諾，即便事實上墨西哥並沒為此埋單。川普另面對記者團表示，自己打算未來收取美墨邊境過境費。