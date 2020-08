通俄案調查報告／2013年莫斯科選「環球小姐」 川普曾函邀普亭

聯邦參院情報委員會18日公布調查報告指出,尚未踏入政壇之前的紐約房地產大亨川普,2013年6月致函俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin),邀請普亭參加在莫斯科舉辦的環球小姐選美大賽(Miss Universe Pageant)。信件末尾,川普親手書寫全部大寫的句子:「全世界最漂亮的佳麗!」

參院情報委員會針對俄羅斯干預2016年美國選舉等相關調查公布的報告裡,附有川普與普亭通信的影像檔案,川普寫給普亭的信都是使用川普集團(Trump Organization)的信箋。川普在2007年12月給普亭的信中寫道:「親愛的普亭,我是您的超級粉絲!」

2008年,川普寫信恭賀普亭獲得「時代」雜誌(TIME)選為「年度風雲人物」(Person of the Year)。2013年,川普則寫信邀請普亭表示,相信普亭已經聽說環球小姐選美大賽將到俄羅斯舉辦,因此邀請普亭以貴賓身分參觀訂於莫斯科舉行的這項盛會,並說「相信您將度過歡樂時光」,信件末尾,則親筆加註:「全世界最漂亮的佳麗!」(THE WORLD`S MOST BEAUTIFUL WOMEN!)。

據調查,川普寫信給普亭的時間點,剛好是川普家族與相關企業嘗試在俄羅斯發展房地產生意的時刻,普亭後來並未應邀參加。相隔一年後,俄羅斯在2014年併吞克里米亞(Crimea),遭美國制裁。

川普發展俄羅斯房地產生意的合夥人、俄羅斯富豪阿拉斯‧亞加拉洛夫(Aras Agalarov),在信中也被提及。

川普邀請普亭參觀選美大會的信函,草稿是由英國音樂製作人葛斯東(Rob Goldstone)預擬,草稿包括文句:「我在莫斯科停留期間,希望有機會能與您私下見面。」

普亭給川普的回信是以俄文書寫,信中對於無法在莫斯科與川普見面表示遺憾,隨信附有禮物。