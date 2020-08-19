通俄案調查報告／2013年莫斯科選「環球小姐」 川普曾函邀普亭
聯邦參院情報委員會18日公布調查報告指出，尚未踏入政壇之前的紐約房地產大亨川普，2013年6月致函俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，邀請普亭參加在莫斯科舉辦的環球小姐選美大賽(Miss Universe Pageant)。信件末尾，川普親手書寫全部大寫的句子：「全世界最漂亮的佳麗！」
參院情報委員會針對俄羅斯干預2016年美國選舉等相關調查公布的報告裡，附有川普與普亭通信的影像檔案，川普寫給普亭的信都是使用川普集團(Trump Organization)的信箋。川普在2007年12月給普亭的信中寫道：「親愛的普亭，我是您的超級粉絲！」
2008年，川普寫信恭賀普亭獲得「時代」雜誌(TIME)選為「年度風雲人物」(Person of the Year)。2013年，川普則寫信邀請普亭表示，相信普亭已經聽說環球小姐選美大賽將到俄羅斯舉辦，因此邀請普亭以貴賓身分參觀訂於莫斯科舉行的這項盛會，並說「相信您將度過歡樂時光」，信件末尾，則親筆加註：「全世界最漂亮的佳麗！」(THE WORLD`S MOST BEAUTIFUL WOMEN!)。
據調查，川普寫信給普亭的時間點，剛好是川普家族與相關企業嘗試在俄羅斯發展房地產生意的時刻，普亭後來並未應邀參加。相隔一年後，俄羅斯在2014年併吞克里米亞(Crimea)，遭美國制裁。
川普發展俄羅斯房地產生意的合夥人、俄羅斯富豪阿拉斯‧亞加拉洛夫(Aras Agalarov)，在信中也被提及。
川普邀請普亭參觀選美大會的信函，草稿是由英國音樂製作人葛斯東(Rob Goldstone)預擬，草稿包括文句：「我在莫斯科停留期間，希望有機會能與您私下見面。」
普亭給川普的回信是以俄文書寫，信中對於無法在莫斯科與川普見面表示遺憾，隨信附有禮物。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言