影／尷尬！川普下機要牽手 梅蘭妮亞兩度不甩他

美國總統川普胞弟上周於紐約離世，在發表完聲明的數小時後，川普於16日搭乘空軍一號返回白宮，下機時卻被拍到第一夫人梅蘭妮亞不願與丈夫牽手的尷尬一幕。

影片顯示，腳踏高跟鞋的梅蘭妮亞在走下飛機階梯時，川普伸手試圖牽起妻子的左手，但梅蘭妮亞拿著包包只顧著壓住裙襬以免被風吹起，川普此時未將手收回，仍然試圖牽起妻子，但是梅蘭妮亞再度忽略。這時可見川普頭轉向她似乎在說些什麼，然而妻子仍不理不睬，川普只能把手一攤、一臉沒轍的模樣。

最後在兩人下機後，梅蘭妮亞才換手拿包包，川普也順利地牽起妻子走向直升機。儘管有人認為梅蘭妮亞是因為顧及儀容才未與川普牽手，但這已不是她第一次在公開場合被捕捉到拒絕與川普牽手。

2018年4月，川普身陷與成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的性醜聞時，梅蘭妮亞就被拍到在公開活動中一再拒絕與丈夫牽手，同年二月也曾將川普的手拍開，甚至在川普伸手時恰巧撥頭髮的鏡頭，引起網路討論。