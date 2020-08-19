快訊

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

共享經濟夢碎？陸獨角獸ofo人去樓空 欠債數十億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／尷尬！川普下機要牽手 梅蘭妮亞兩度不甩他

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國總統川普於週日搭乘空軍一號返回白宮時，被拍到第一夫人梅蘭妮亞不願與丈夫牽手的畫面。Daily Mail Video／FACEBOOK
美國總統川普於週日搭乘空軍一號返回白宮時，被拍到第一夫人梅蘭妮亞不願與丈夫牽手的畫面。Daily Mail Video／FACEBOOK

美國總統川普胞弟上周於紐約離世，在發表完聲明的數小時後，川普於16日搭乘空軍一號返回白宮，下機時卻被拍到第一夫人梅蘭妮亞不願與丈夫牽手的尷尬一幕。

影片顯示，腳踏高跟鞋的梅蘭妮亞在走下飛機階梯時，川普伸手試圖牽起妻子的左手，但梅蘭妮亞拿著包包只顧著壓住裙襬以免被風吹起，川普此時未將手收回，仍然試圖牽起妻子，但是梅蘭妮亞再度忽略。這時可見川普頭轉向她似乎在說些什麼，然而妻子仍不理不睬，川普只能把手一攤、一臉沒轍的模樣。

最後在兩人下機後，梅蘭妮亞才換手拿包包，川普也順利地牽起妻子走向直升機。儘管有人認為梅蘭妮亞是因為顧及儀容才未與川普牽手，但這已不是她第一次在公開場合被捕捉到拒絕與川普牽手。

2018年4月，川普身陷與成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的性醜聞時，梅蘭妮亞就被拍到在公開活動中一再拒絕與丈夫牽手，同年二月也曾將川普的手拍開，甚至在川普伸手時恰巧撥頭髮的鏡頭，引起網路討論。

川普 梅蘭妮亞

延伸閱讀

柯林頓、鮑爾均挺拜登 批白宮成為風暴中心

川普攻擊TikTok傷人傷己 紐時：讓國際警覺不可仰賴美國科技

參院：俄利用川普前親信與揭密網站 干預2016大選

學者：川普剩百日衝刺脫鉤中國 會限制微信並再出招

相關新聞

挑戰川普！民主黨正式提名拜登參選美國總統

來自57州和領地的美國民主黨黨代表，18日透過視訊進行全美唱名表決，正式提名前副總統拜登角逐下一任總統，確認由拜登挑戰共...

影／尷尬！川普下機要牽手 梅蘭妮亞兩度不甩他

美國總統川普胞弟上周於紐約離世，在發表完聲明的數小時後，川普於16日搭乘空軍一號返回白宮，下機時卻被拍到第一夫人梅蘭妮亞...

參院：俄利用川普前親信與揭密網站 干預2016大選

共和黨掌控的聯邦參議院情報特別委員會今天最終審查報告指出，俄羅斯利用共和黨政治操盤手曼納福特與揭密網站維基解密，試圖協助...

民主黨指營運改革影響大選 美郵政管理局喊卡

民主黨聲稱營運改革是為增加川普總統連任成功的機會後，美國郵政管理局長德喬伊（Louis DeJoy）今天表示，將暫停所有...

明年台灣3天被武統？ IMF這數字才是警鐘

幾天前，川普簽署行政命令，要求「字節跳動」必須在90天內剝離TikTok在美國的業務。宣稱有證據顯示，「字節跳動」可能會做出有損美國國家安全的行為。白宮幕僚長梅多斯又透露，繼要求TikTok剝離在美業務後，川普考慮封禁更多威脅國家安全的中國APP。

美民主黨全代會第二天 卡特、柯林頓將發表演說

美國民主黨全代會進入第二天，今晚（18日）會議主題為「領導風範」，將有兩位前總統替準總統候選人拜登站台。除了柯林頓（Bi...

美民主黨全代會改線上 穿透力待觀察

改以視訊舉行的民主黨全國代表大會十七日晚間登場，五大亮點包括：

民調被拉近 拜登該反守為攻了

民主黨全代會開跑，敲響總統與國會大選戰鼓。作為疫情期間最大的造勢活動，拜登華麗登場前，卻迎來不怎麼樂觀的訊息。

民主黨全代會 齊轟川普不適任

民主黨全代會十七日以視訊方式登場，主題為「我們人民」，由前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬打頭陣，砲火集中總統川普施政無能，稱拜登...

川普反擊蜜雪兒：要不是歐巴馬做不好　我會入主白宮？

在遭到前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬批評不適合擔任美國總統隔天，美國總統川普18日以連串推文反擊，並諷刺稱是她丈夫歐巴馬在橢圓...

最強帶貨王再度亮相！蜜雪兒戴的項鍊成網路熱搜關鍵字

美國前第一夫人蜜雪兒•歐巴馬17日在視訊舉行的民主黨全國代表大會發表演說，擁有優雅時尚品味的她，這次佩戴的項鍊成為網路熱...

美民主黨全代會首夜川普成箭靶 蜜雪兒、紐約州長開轟

美國民主黨全國代表大會今晚展開首日會議。前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬痛批現任總統川普不適任；紐約州長古莫也批評川普使美國更加...

熱門新聞

19歲水電工靠自己買下價值逾千萬別墅 瘋狂存錢每餐只花30元

金價漲破2,000美元 美元貶至兩年低點助攻

消失50年再現身！長得像大象但小如老鼠的牠出現在非洲

日本喪葬費全球最昂貴 德國是歐洲之最卻遠低於中國

美中未來4年攤牌台灣 華爾街日報社論：川普與拜登應表明立場

川普反擊蜜雪兒：要不是歐巴馬做不好　我會入主白宮？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。