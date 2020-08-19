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卡特獻聲挺拜登 美民主黨新秀全代會上促改變

聯合報 / 記者張文馨張筠／華盛頓即時報導

民主黨全代會第二天登場，會議主題為「領導風範」有2位前總統現身挺拜登，包括第42任美國總統柯林頓與第39任的卡特；卡特是現存美國最年長的總統，和代表民主黨進步派力量的紐約眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）先後在全代會舞台上發表談話；兩人從政起點相差超過半世紀，充斥傳承意義、團結意味與新舊世代火花。

歐凱秀-柯提茲表示，群眾運動（mass people’s movement）有利於解決族裔不公平、殖民和「恐同」(homophobia)等問題，能重建移民和外交體系，消除暴力和仇恨，美國成千上萬的民眾正面臨失業、醫療保險缺乏的危機，亟需改變。

卡特（Jimmy Carter）任內美國完成與中國大陸關係正常化，實現美中建交；卡特今年95歲，有8年沒有現身在選舉造勢場合，他與93歲的妻子蘿莎琳（Rosalynn Carter）以錄音方式，在全代會挺拜登。

卡特說，當他1976年競選總統時，拜登是參議院第一位支持者，數十年來，拜登都是他忠誠的朋友，拜登擁有團結且恢復美國的經驗，讚許拜登是一個對美國人民最有幫助的人，拜登是此時最適合的總統人選。

這是民主黨線上全代會的第二天，昨天由前第一夫人米雪兒（Michelle Obama）打頭陣，尼爾森（Nielsen）統計，從晚間10時開始，約有1870萬人收看電視轉播，MSNBC在網路轉播奪冠，吸引510萬名觀眾；整體來說，比起2016年的開幕之夜，直播收視率下降約25%。

拜登 民主黨 直播

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