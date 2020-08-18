最強帶貨王再度亮相！蜜雪兒戴的項鍊成網路熱搜關鍵字

美國前第一夫人蜜雪兒•歐巴馬17日在視訊舉行的民主黨全國代表大會發表演說，擁有優雅時尚品味的她，這次佩戴的項鍊成為網路熱門搜尋關鍵字。

蜜雪兒頸上所戴的金色項鍊有「VOTE」（投票）四個字母的墜飾，出自非裔珠寶設計師夏莉•庫斯柏（Chari Cuthbert）2012年創立的品牌「BYCHARI」，有呼應反種族歧視運動的意味。

這條項鍊迅速成為網路熱門話題，許多網友推文問哪裡買得到。

蜜雪兒所戴的項鍊為客製品，BYCHARI官網有類似款產品，有不同鍊長、大小字母墜飾及顏色可選擇，售價1萬400元起。她曾在歐巴馬的就職典禮、晚宴及卸任演說，三度穿著台裔設計師吳季剛設計的禮服，讓他聲名大噪。