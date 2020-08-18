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美國民主黨代表大會登場 展現反川普氣勢

經濟日報 / 編譯林家美／綜合外電

美國民主黨17日首次以線上直播方式舉行黨代表大會，參議員桑德斯（Bernie Sanders）、前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）等大咖都出席這場大會，甚至共和黨籍俄亥俄州前州長凱西克（John Kasich）也倒戈為民主黨總統參選人拜登站台，展現反川普氣勢。

蜜雪兒．歐巴馬表示，川普擁有足夠時間去證明自己的能力，但是由於川普施政不當，導致美國疫情尚未好轉、經濟陷入混亂、種族關係緊張等問題，川普不適當美國總統。美國人民向白宮尋找某種領導、安慰或任何穩定時，人民所得到的是混亂、分裂及缺乏同理心。她説：「我們唯一結束這場混亂的希望，就是把選票投給拜登」。

桑德斯指出，美國民主的未來受到威脅。美國經濟和全球都受到威脅。人民必須選拜登和賀錦麗，擊敗川普。拜登會結束川普的仇恨和分裂所造成的移民的妖魔化、停止討好種族主義者、種族主義式的伎倆、宗教偏執和對婦女的醜陋攻擊。

凱西克則說：「拜登是可以讓我們看到人性的人。」雖然許多共和黨與無黨籍選民無法想像把票投給民主黨，但也無法想像川普再當四年總統。凱西克希望選民與他一起選擇更好的前進方向。

川普 拜登 民主黨

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